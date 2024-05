'Agora é vida que segue', diz Marcos Braz sobre polêmica envolvendo Gabigol

Na tarde da última quinta-feira, viralizou nas redes sociais uma foto de Gabigol, atacante do Flamengo, vestindo a camisa do Corinthians. Assim, após a polêmica, o clube carioca informou que, depois de uma reunião com o vice-presidente Marcos Braz e demais diretores do departamento, o atleta foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 nas competições possíveis de alteração da numeração.

Apesar de toda a polêmica, Braz comentou que o assunto está encerrado e que agora é vida que segue.

"É um assunto encerrado, ontem a gente fez as comunicações que deveria fazer para o atleta. O atleta, lógico, ficou chateado, mas entendeu. Uma conversa de quase 40 minutos entre eu e ele, e é claro que vai ficar entre eu e ele", disse.

O vice-presidente também relatou como foram os bastidores no clube nos últimos dois dias.

"É o que eu falei. Nós avaliamos a situação e tomamos as decisões em função de nossos entendimentos. Eu acho que falar qualquer coisa agora, depois do assunto já comunicado ao atleta, é muito ruim. Agora é vida que segue. Temos competições enormes pela frente. Nós precisamos do atleta, é um atleta importante, um atleta que tem uma carreira que fala por si próprio em relação aos títulos que ele ganhou aqui. Enfim, agora é vida que segue e vamos em frente", concluiu em entrevista à TV Globo.

Por fim, Marcos Braz admitiu que o assunto da renovação de contrato com Gabigol continua parado.

"Esse assunto estava parado e continua parado", afirmou brevemente.

O rubro-negro retornaria aos gramados neste sábado, às 21h (de Brasília), contra o Vasco. No entanto, a CBF adiou as próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Deste modo, a equipe só volta a jogar na próxima quarta-feira, contra o Amazonas, pelo duelo de volta da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia.