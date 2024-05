Cássio relembra ameaças da torcida do Corinthians, mas rechaça mágoas

Em entrevista coletiva sobre sua despedida do Corinthians, ocorrida neste sábado (18) no CT Joaquim Grava, o goleiro Cássio foi perguntado sobre os momentos de pressão no clube.

O ídolo corintiano foi indagado sobre um desabafo que fez após a derrota do Corinthians para o Argentinos Juniors, pela Sul-Americana, no mês passado, quando verbalizou a possibilidade de deixar o Corinthians, e aproveitou para falar também de outros momentos turbulentos com a camisa alvinegra, como quando recebeu ameaças, em 2022.

Acho que tudo acontece quando tem que acontecer. Em outro momentos, também fui pressionado. Mesmo com a minha família ameaçada, me mantive forte e consegui. Honestamente, depois que desabafei, no dia seguinte eu estava leve. Sou sincero demais às vezes, gosto de ser honesto. acho que tudo aconteceu como deveria acontecer, acredito muito em destino Cássio

O goleiro se referiu às ameaças que ele e sua família receberam durante a má fase do clube paulista em 2022, quando um torcedor chegou a chamá-lo de "vagabundo" e dizia que se o atleta não pedisse para deixar o clube, ele seria "esculachado". Na ocasião, o goleiro chegou a fazer um boletim de ocorrência, mas hoje diz que isso ficou no passado e que não tem mágoas da torcida.

Não tenho mágoa nenhuma com a torcida, me proporcionaram muitos momentos emocionantes, saio em paz com todos. O futebol tem críticas, faz parte. As redes sociais tomaram uma proporção grande ultimamente, mas saio grato por tudo e pelo apoio. Um dos momentos mais marcantes foi o mosaico que a torcida fez, era meu sonho. Foi emocionante, eu via os outros ganhando e me perguntava se eu iria ganhar um dia Cássio

Sobre a torcida, o ídolo alvinegro ainda pefiu desculpas ao torcedor se não houve um último contato final, um jogo de despedida. Cássio afirma que foi ele quem pediu que sua despedida fosse assim, com uma coletiva.