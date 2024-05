UFC Vegas 92: Assista ao vivo às primeiras lutas do card preliminar

Assista às três primeiras lutas do UFC Vegas 92 neste sábado (18), no UFC Apex, em Las Vegas. A luta principal do evento será entre o brasileiro Edson Barboza e o britânico Lerone Murphy, na categoria peso-pena.

Edson Barboza enfrentará adversário invicto no MMA. Lerone Murphy, de 32 anos, tem cinco vitórias e um empate em sua trajetória no UFC. Ele receberá sua primeira oportunidade na luta principal de um card. Já o brasileiro de 38 anos venceu seus últimos dois embates, com direito a bônus de performance em ambos.

O card do UFC Vegas 92 conta com outros sete brasileiros. Vinicius Salvador e Luana Pinheiro integrarão o card principal, enquanto Kleydson Rodrigues, Warlley Alves, Tamires Vidal, Melissa Gatto e Ariane Carnelossi entrarão no octógono durante as lutas preliminares. Todos os lutadores bateram a balança e as 12 lutas do dia estão confirmadas.

UFC Vegas 92 -- Barboza x Murphy

Card principal - 20h (de Brasília) - Band e UFC Fight Pass

Peso pena: Edson Barboza x Lerone Murphy

Peso meio-médio: Khaos Williams x Carlston Harris

Peso meio-médio: Themba Gorimbo x Ramiz Brahimaj

Peso galo: Adrian Yanez x Vinicius Salvador

Peso palha: Luana Pinheiro x Angela Hill

Card preliminar - 17h - UFC Fight Pass

Peso leve: Victor Martinez x Tom Nolan

Peso meio-pesado: Oumar Sy x Tuco Tokkos

Peso galo: Tamires Vidal x Melissa Gatto

Peso médio: Abus Magomedov x Warlley Alves

Peso palha: Piera Rodriguez x Ariane Carnelossi

Peso galo: Heili Alateng x Kleydson Rodrigues

Peso palha: Vanessa Demopoulos x Emily Ducote