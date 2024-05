Cássio vai revelar novo clube na próxima semana; Cruzeiro segue no aguardo

Cássio vai se apresentar ao seu novo clube na próxima semana. A informação foi divulgada hoje (18) durante a coletiva de despedida do Corinthians e a expectativa é que o ídolo alvinegro passe a integrar o elenco do Cruzeiro, que segue no aguardo.

O que ele disse

Futuro. "Sobre a saída, acho que muitas pessoas entendem e não entendem. Não é a primeira vez que recebo propostas. Mais para frente vou falar para onde eu vou, não é o momento. Esse é o momento de falar sobre o Corinthians. [...] Não tenho nenhum contrato assinado ainda, meu foco era resolver algumas pendências com o clube e acabamos de resolver. Tenho certeza que vai ser um momento especial, vai ser uma novidade", disse Cássio.

Agregar em um novo lugar. "Logo devo me apresentar ao novo clube, seguir um novo caminho. Agora é agregar em um novo lugar, geralmente quando os caras chegam no Corinthians, eu falo para eles como funciona tudo no Corinthians, e agora vai ser o inverso", continuou.

Liderança. "É um desafio novo [Não ser mais o líder], é uma situação nova. Faz muito tempo que estou aqui. Mas estou muito empolgado com a nova situação, são pessoas diferentes, estou empolgado em contribuir e ajudar.

Cruzeiro é o futuro mais cogitado

Apuração do UOL revelou que o goleiro, embora tenha afirmado não ter assinado contrato ainda, já tem uma proposta em mãos para reforçar a Raposa.

O contrato em questão é válido por três anos e encerraria próximo ao 40º aniversário do camisa 12, que recusou todas as investidas para renovar com o Timão, com quem tinha vínculo até dezembro deste ano.