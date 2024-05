Milan decepciona e perde para Torino no Campeonato Italiano

Neste sábado, o Milan perdeu para o Torino por 3 a 1, no Stadio Olimpico Grande Torino, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols foram marcados por Duván Zapata, Ivan Ilic e Ricardo Rodríguez, para os mandantes, e Ismael Bennacer, para os visitantes.

Com o resultado, o Milan ocupa a segunda posição, com 74 pontos. Enquanto o Torino sobe para a nona colocação, com 53.

O Milan retorna a campo no próximo dia 26, contra o Salernitana, no San Siro, pelo Campeonato Italiano. Enquanto o Torino visita a Atalanta, no mesmo dia. Os horários das partidas ainda serão definidos.

Os gols

Aos 25 minutos do primeiro tempo, o Torino abriu o placar. Ricardo Rodríguez recebeu pela esquerda e cruzou para Zapata, que cabeceou forte para o fundo do gol.

A equipe mandante ampliou aos 39 minutos da etapa inicial, em jogada parecida com o primeiro gol. Raoul Bellanova avançou pela direita e tocou pelo alto para Ivan Ilic, que cabeceou livre para balançar as redes.

Com 20 segundos do segundo tempo, o Torino fez seu terceiro gol. Após disputa pelo alto na intermediária, a bola sobrou para Ricardo Rodríguez, que finalizou de fora no ângulo direito, marcando um golaço.

O Milan conseguiu diminuir aos dez minutos da etapa final. Pulisic avançou pela direita e foi derrubado na área por Adam Masina. O árbitro marcou pênalti e Bennacer converteu.

Atalanta vence Lecce e garante vaga na Liga dos Campeões

No outro jogo deste sábado do Campeonato Italiano, a Atalanta venceu o Lecce por 2 a 0, fora de casa. Os gols foram marcados por Charles De Ketelaere e Gianluca Scamacca.

Com o resultado, a Atalanta, quarta colocada, chegou aos 66 pontos e garantiu a classificação para a próxima Liga dos Campeões. Já o Lecce ocupa a 13ª posição, com 37 pontos.

Agora, a Atalanta se concentra na final da Liga Europa, contra o Bayer Leverkusen, que será realizada nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda. Enquanto o Lecce visita o Napoli no próximo dia 26 pela última rodada do Campeonato Italiano.