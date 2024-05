Corinthians: Cássio tira foto com funcionários no CT e se emociona em adeus

A manhã deste sábado, 18 de maio de 2024, foi de muita emoção para Cássio. Pouco antes de conceder a sua última entrevista como jogador do Corinthians, o goleiro se despediu dos funcionários do clube no CT Dr. Joaquim Grava e levou muitos deles às lágrimas.

O goleiro fez um discurso para todos os funcionários do centro de treinamento do Timão e, segundo ele mesmo, este foi um dos momentos mais emocionantes do dia.

O Corinthians liberou os funcionários a levarem seus filhos ao ambiente de trabalho para dar adeus ao ídolo. O atleta tirou uma foto com todos eles, com ajuda de um drone, e disse que sentirá falta deste convívio.

"Vai ser difícil para mim conviver sem os funcionários do clube, por tudo o que a gente criou. Muitos deles estão aqui desde que eu cheguei. Pude tirar uma foto com todos hoje, foi um dos momentos mais emocionantes. Nós choramos muito, nos abraçamos. Tem pessoas que estão ali e, com um abraço, te ajudam. Isso te motiva a ser melhor", afirmou o arqueiro.

"Não ter o convívio deles vai ser difícil para mim. Sempre tive uma amizade muito boa e um convívio muito próximo dessas pessoas. Claro que vou conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, mas vou sentir falta disso. São pessoas que às vezes não aparecem, mas são fundamentais para deixar a gente apto a jogar", concluiu.

Homenagens, histórias e agradecimentos! ? O dia de Cássio no CT foi assim! ? ? Bruno Granja e Raphael Martinez#ObrigadoGigante?#VaiCorinthians pic.twitter.com/tLIBJVlJjA ? Corinthians (@Corinthians) May 18, 2024

A coletiva de Cássio também teve tom de emoção, mas com clima leve. Após o treinamento do dia, alguns jogadores até foram assistir a entrevista, como Paulinho e os jovens Wesley, Biro, Ryan Gustavo e João Pedro Tchoca.

A trajetória de Cássio no Timão foi marcada por momentos gloriosos que renderam nove títulos e inúmeras histórias brilhantes na carreira do arqueiro. Ele ergueu as taças da Libertadores e Mundial (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e do Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).

O camisa 12 encerra esta passagem pelo clube do Parque São Jorge com 712 jogos disputados. Desta maneira, o ídolo é o segundo atleta que mais vestiu as cores preta e branca do Corinthians nos gramados, só atrás de Wladimir (806). Foram 316 vitórias, 217 empates e 179 derrotas debaixo das traves alvinegras.

Cássio agora deve assinar por três anos com o Cruzeiro. Ele é aguardado na próxima semana em Belo Horizonte para fechar com a Raposa e iniciar um novo desafio em sua carreira.