Cássio vê fim de ciclo no Corinthians e justifica saída: "Não é porque fui para o banco"

Na manhã deste sábado, de maneira oficial, chegou ao fim a era Cássio no Corinthians. O goleiro e ídolo do Timão concedeu entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava e se despediu do clube o qual defendeu por mais de 12 anos.

Cássio iniciou a coletiva com um pronunciamento, onde agradece ao Corinthians e a todos os jogadores, treinadores, presidentes e funcionários com quem conviveu neste período.

"Obrigado por todas as homenagens, por tudo. Todos sabem que venho anunciar o fim do meu ciclo no Corinthians. São muitas lembranças, muitas coisas boas. Sei que para muitos pode ser um dia triste, mas fico feliz, porque olho para trás e vejo tudo o que construí. Tive uma passagem muito boa na história do clube. O Corinthians continua, já existia antes e vai continuar forte depois do Cássio", disse o arqueiro.

"Agradecer a todo mundo, todos os presidentes, treinadores, a torcida. Tudo o que vivi aqui, os funcionários. São pessoas que conheço há muito tempo. Só gratidão por tudo. Saio muito tranquilo, porque fiz de tudo. Saio em paz. Tentei de todas as maneiras fazer o meu melhor em prol do Corinthians", concluiu.

O jogador acredita que seu ciclo se encerrou no time do Parque São Jorge. Ele afirmou que não decidiu antecipar a rescisão de seu contrato por ter perdido a posição para Carlos Miguel e diz que está saindo "em paz", com sensação de "dever cumprido".

"É uma seria de situações. Você entende quando seu ciclo acabou, estou tranquilo quanto a isso. Olho para trás, vejo tudo o que passei, o que conquistei. No começo do ano, tive possibilidade de sair, mas achei que não era o momento. E achei que agora era o momento de um novo desafio e sair bem. Tentei fazer meu melhor. Valorizar a condução de como foi feito, as conversas com o Augusto [Melo], o Fabinho [Soldado], não teve conflito. Preciso de um novo desafio. Sempre vivo ano a ano, mas entendo que é legal sair bem, com respeito, carinho. E achei que esse era o momento", justificou.

"Não estou saindo porque fui para o banco. Temos que entender quando o ciclo acaba. Eu fui para o banco outras vezes, em 2016, e não sai. Trabalhei aqui durante 12 anos e nunca tive problema com treinador. Fiz de tudo para ajudar o Corinthians. Saio muito tranquilo, com dever cumprido. Fiz o meu melhor. Acho que o Corinthias está muito bem servido. O Carlos [Miguel], também temos o Donelli e o Felipe Longo. Estive junto com o time em todos momentos e saio muito feliz. Nunca vou estar acima da instituição. Entendo que chegou o momento", concluiu.

A trajetória de Cássio no Timão foi marcada por momentos gloriosos que renderam nove títulos e inúmeras histórias brilhantes na carreira do arqueiro. Ele ergueu as taças da Libertadores e Mundial (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e do Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).

O camisa 12 encerra esta passagem pelo clube do Parque São Jorge com 712 jogos disputados. Desta maneira, o ídolo é o segundo atleta que mais vestiu as cores preta e branca do Corinthians nos gramados, só atrás de Wladimir (806). Foram 316 vitórias, 217 empates e 179 derrotas debaixo das traves alvinegras.

Cássio agora deve assinar por três anos com o Cruzeiro. Ele é aguardado na próxima semana em Belo Horizonte para fechar com a Raposa e iniciar um novo desafio em sua carreira.