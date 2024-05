Elenco do Corinthians se despede de Cássio e treina para jogo contra o América-RN

Neste sábado, pouco antes da última entrevista coletiva de Cássio como jogador do Corinthians, o elenco se despediu do goleiro no CT Dr. Joaquim Grava e seguiu preparação para o jogo contra o América-RN, pela Copa do Brasil.

Os atletas começaram o dia com uma ativação física na academia. Em seguida, António Oliveira comandou um treino de enfrentamento com o grupo alvinegro.

A atividade ainda contou com a presença de alguns jovens das categorias de base: os laterais Pellegrin e Vitor Meer, o zagueiro Rafael Venâncio, os meio-campistas Dieguinho, Messias e Vitinho, e o atacante Juninho.

O sábado foi marcado pela despedida de Cássio do Corinthians após mais de 12 anos. Alguns jogadores do Timão até assistiram a entrevista do ídolo na sala de imprensa do CT, como o veterano meio-campista Paulinho e os garotos da base, Wesley, Ryan Gustavo, Guilherme Biro e João Pedro Tchoca.

O elenco ganha folga neste domingo e retoma a preparação na segunda-feira. O duelo de volta contra o América-RN, pela terceira fase da Copa do Brasil, está marcado para quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Na ida, o Timão venceu a equipe potiguar por 2 a 1.