Com um a mais, Porto vence Braga no Português e garante vaga na próxima Liga Europa

O Porto venceu o Braga neste sábado por 1 a 0, no Estádio de Braga, pela última rodada do Campeonato Português. O lateral direito Víctor Gómez Perea foi expulso com apenas 12 minutos do primeiro tempo e deixou a equipe mandante com um a menos durante quase toda a partida.

Com o resultado, o Porto terminou a competição na terceira colocação, com 70 pontos, e garantiu a classificação para a próxima Liga Europa. Já o Braga encerrou o campeonato na quarta posição, com 69, e jogará os play-offs da Liga Conferência.

O Porto entra em campo novamente no próximo dia 26, às 13h15 (de Brasília), contra o Sporting, no Centro Desportivo Nacional do Jamor, pela final da Taça de Portugal. Já o Braga realizou sua última partida da temporada.

?Final de Jogo / End of the match / Final del Partido ??SC Braga 0-1 FC Porto

? 84? Galeno#SCBFCP pic.twitter.com/yRpJnzLb7S ? FC Porto (@FCPorto) May 18, 2024

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Víctor Gómez levou o segundo amarelo após entrada forte em Evanilson e foi expulso, deixando o Braga com um a menos.

O Porto pressionou o Braga durante toda a partida e conseguiu abrir o placar aos 38 minutos do segundo tempo. Mehdi Taremi avançou pelo meio e deu grande passe para o brasileiro Galeno, que finalizou de primeira na saída do goleiro para marcar o único gol do jogo.

Confira os resultados da última rodada do Campeonato Português

Famalicão 1 x 2 Casa Pia

Rio Ave 1 x 1 Benfica

Arouca 1 x 3 Vitoria Guimaraes

Boavista 2 x 2 Vizela

Estrela 1 x 0 Gil Vicente

Farense 1 x 3 Portimonense

Moreirense 2 x 1 Estoril

Sporting 3 x 0 Chaves

Classificados

O Sporting, que conquistou o título com 90 pontos, se classificou diretamente para a Liga dos Campeões. Enquanto o Benfica, segundo colocado, com 80, disputará a qualificatória do torneio continental. O Porto, com 70 pontos, conseguiu a vaga para a Liga Europa. E o Braga, com 69, jogará os play-offs da Liga Conferência.

Rebaixados

Os rebaixados do Campeonato Português foram Vizela (17º), com 26 pontos, e Chaves (18º), com 23. Além deles, Portimonense (16º), com 32, disputará uma eliminatória para se manter na primeira divisão.