Santos vence o EC São Bernardo e segue invicto no Campeonato Paulista sub-17

Neste sábado, o Santos sub-17 venceu o EC São Bernardo, fora de casa, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Davi Santos e Fernando Pradella marcaram os gols no Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP).

"Acho que o mais importante foi a vitória! Eu estou feliz por ajudar a equipe com o gol, estava esperando bastante por esse momento, pelo campeonato que eu estava fazendo e só estava faltando esse gol. Ele veio hoje e para ajudar a equipe com mais três pontos, estou muito feliz", disse Davi.

O sub-17 santista segue invicto no estadual, agora com 30 gols marcados e apenas um sofrido. O time lidera o seu grupo.

Também neste sábado, o sub-15 do Santos venceu o EC São Bernardo, no mesmo estádio e pelo mesmo placar. Os Meninos da Vila contaram com dois gols de David Nogueira para manter os 100% de aproveitamento na competição estadual.

"No jogo de hoje achei nosso time muito competitivo, uma coisa que me deixou muito feliz, porque os treinadores vêm pedindo para competirmos muito dentro de campo. O jogo coletivo é sempre muito importante e, se não fossem meus companheiros, não teria conseguido fazer os gols. Agradeço a Deus e também à comissão técnica", declarou o artilheiro.

O Peixe volta a campo pelos estaduais no próximo sábado, quando recebe o Jabaquara para rodada dupla no CT Rei Pelé. O sub-15 entra em campo às 9 horas (de Brasília). O sub-17 joga às 11 horas.