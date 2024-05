Vasco realiza treino em preparação para duelo contra o Fortaleza na Copa do Brasil

O Vasco realizou neste sábado mais um treino em preparação para o jogo contra o Fortaleza, que será realizado nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0.

Em vídeo divulgado pelo Cruz-Maltino, é possível observar que as atividades se iniciaram na academia e depois ocorreram no gramado, com bola.

Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Campeonato Brasileiro foi paralisado e retorna apenas em junho. Assim, o duelo contra o Fortaleza será a última partida do Vasco neste mês. Dessa forma, o clube carioca trabalha com foco total na Copa do Brasil.

O Cruz-Maltino não chega às oitavas de final do torneio desde 2021. Nos dois últimos anos, a equipe foi eliminada nos pênaltis na segunda fase da competição. Em 2023, para o ABC e para a Juazeirense em 2022.