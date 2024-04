City vence Forest em retorno de Haaland e não deixa Arsenal abrir vantagem

O Manchester City venceu o Nottingham Forest por 2 a 0 em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, no The City Ground.

Com a vitória, o time de Pep Guardiola chega a 79 pontos e segue na 2ª colocação da Premiere League, com um jogo a menos que o líder Arsenal, que mais cedo venceu o Tottenham por 3 a 2 e chegou a 80 pontos. Já o Nottingham Forest segue com 26 pontos e corre risco de rebaixamento, com 1 ponto à frente do Luton, primeiro na zona de descenso.

Gvardiol abriu o placar aos 31 minutos do 1º tempo. Haaland, que voltou de lesão após desfalcar o City por duas partidas, entrou no lugar de Grealish no 2º tempo e ampliou o placar para os Citizens.

Como foi o jogo

O City não teve amplo domínio de jogo no 1º tempo, e chegou a ceder contra-ataques para o Forest. Mesmo com um ataque discreto, com somente dois chutes no alvo, o City abriu o placar. Gvardiol de cabeça, após cobrança de escanteio de De Bruyne, garantiu que os Citizens fossem para o intervalo vencendo por 1 a 0.

O Nottingham Forest voltou para o 2º tempo pressionando o City, jogando o popular "de igual para igual" contra a equipe de Guardiola. Mas a pressão não adiantou. Haaland, voltando de lesão, entrou no lugar de Grealish aos 16' do 2º tempo e ampliou o placar para o City ao receber bola de De Bruyne livre de marcação.

Gols e destaques

0 x 1: Após cobrança de escanteio cobrado por De Bruyne, o zagueiro Gvardiol se antecipa à marcação e consegue o cabeceio letal, marcando o primeiro gol do City na partida.

0 x 2: Haaland entrou no lugar de Grealish aos 16' do 2º tempo e, aos 25', ampliou o placar para o City. De Bruyne deu um passe em profundidade para o norueguês. O artilheiro arrancou em velocidade e bateu na saída de Sels.

Notingham Forest 0 x 2 Manchester City

Data: 28/04/2024

Local: The City Ground

Hora: 12h30 (de Brasília)

Árbirtro:Simon Hooper

Cartões amarelos: não houve

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Gvardiol (CIT), aos 31' do 1º tempo (0-1); Haaland (CIT), aos 25' do 2º tempo (0-2);

Nottingham Forest: Sels; Williams (Montiel), Niakhate, Boly (Sangare), Murillo (Omobamidele), Aina; Elanga (Reyna), Danilo (Yates), Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. Técnico:Nuno Espírito Santo.

Manchester City: Ederson (Ortega); Gvardiol, Ake, Akanji, Walker; Rodri, Grealish (Haaland), Bernardo Silva, De Bruyne (Nunes), Doku (Kovacic); Alvarez (Bobb). Técnico: Pep Guardiola.