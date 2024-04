Palmeiras segue preparação para Choque-Rei, e Abel fará últimos ajustes nesta segunda; veja time provável

O Palmeiras seguiu a preparação para o clássico contra o São Paulo, com um treino tático, na manhã deste domingo, na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira comanda, na manhã de segunda-feira, dia do jogo, uma última movimentação com o time titular para ajustar os detalhes.

Os atletas primeiro fizeram uma ativação muscular no centro de excelência, e, em seguida, realizaram um trabalho tático com dois times no campo sob a orientação da comissão técnica. Na atividade, o time aprimorou conceitos de jogo e ensaiaram posicionamentos, jogadas e marcações. Por fim, ainda houve um recreativo.

O trio Dudu, Bruno Rodrigues e Zé Rafael, que vem desfalcando o Verdão, cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance. Os dois primeiros se recuperam de cirurgias no joelho direito, enquanto o volante trata de uma lombalgia.

Sorriso no rosto de quem sabe que amanhã tem Palmeiras em campo ? ? São Paulo

? Morumbis

? 20h#AvantiPalestra pic.twitter.com/7RwIp1L764 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 28, 2024

Os três, portanto, são as únicas baixas de Abel para o clássico. O meia Raphael Veiga, que vem de grande sequência e com rendimento abaixo, vem sendo tema nas últimas entrevistas do treinador, que pode diminuir seus minutos em campo.

O treinador deve mandar a campo um time com: Weverton; Luan, Gómez e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga (Luis Guilherme) e Piquerez; Endrick e Flaco López.

No Brasileirão, o Palmeiras tem uma vitória, uma derrota e outro empate. Com isso, tem quatro pontos e ocupa o 11° lugar na tabela. O duelo contra o São Paulo, válido pela quarta rodada do torneio nacional, acontece às 20 horas (de Brasília), no Morumbis.