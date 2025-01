Fluminense derrota CRB e avança à terceira fase da Copinha

O Fluminense está na terceira Fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo, os tricolores venceram por 3 a 0 o CRB, em Lins.

Os cariocas dominaram as ações e abriram o placar com Julio Fidélis no começo do primeiro tempo. O Fluminense ampliou ainda na etapa inicial, com Kelwin.

No segundo tempo, os tricolores chegaram ao terceiro gol, novamente com Kelwin, e se garantiram na terceira fase da competição.

Na próxima etapa, o Fluminense terá pela frente o Água Santa, que passou pelo Linense ao vencer pelo placar de 2 a 1.