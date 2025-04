Lerone Murphy vence duelo de gerações contra Josh Emmett na luta principal do UFC

A luta principal do UFC Vegas 105 deste sábado (5) se desenhava como um verdadeiro duelo de gerações. E dentro do octógono, a chamada 'passagem de bastão' foi concretizada, visto que a juventude de Lerone Murphy prevaleceu diante da experiência de Josh Emmett. Em um confronto parelho de 25 minutos, o peso-pena (66 kg) inglês mostrou um bom 'QI' de luta e venceu o veterano americano na decisão unânime dos juízes.

Com o triunfo, 'The Iceman', como é conhecido, tende a ganhar posições no ranking, visto que acabou de derrotar o oitavo colocado e atualmente desponta na décima colocação da categoria. De quebra, Murphy defendeu e ampliou sua invencibilidade no MMA profissional. Agora são 16 vitórias, nenhuma derrota e um empate no cartel do inglês de 33 anos, que agora mira um adversário do top 5 para enfrentar na próxima rodada.

A luta

Após segundos iniciais de bastante estudo, Emmett lançou o primeiro golpe da luta, com um direto de direita. Postado no centro do octógono, o americano tentou aplicar uma 'blitz' em Murphy, que aceitou a trocação na curta distância por alguns segundos, antes de evadir lateralmente. A interação abriu um sangramento no rosto do veterano. Mais tímido, Lerone passou a apostar nos chutes baixos. Entretanto, em uma dessas tentativas, o inglês teve a perna agarrada por Josh e acabou derrubado nos segundos finais.

Assim como na etapa inicial, Josh novamente encurtou a distância no início do segundo round - mas desta vez para agarrar as pernas de Murphy e aplicar uma queda plástica. Atento, o jovem inglês conseguiu se reerguer, respondendo com um belo chute rodado na linha de cintura de Emmett. Sentindo o bom momento, Lerone passou a levar ligeira vantagem nas principais interações, sobretudo com chutes na panturrilha, minando a base do adversário.

Bem ao seu estilo, Emmett começou o terceiro assalto apostando nos cruzados na curta distância. Atento, Murphy se esquivou contragolpeando. Após um desequilíbrio do inglês, Josh aproveitou para pressioná-lo contra a grade por segundos preciosos. Uma vez no centro do octógono novamente, o veterano acusou ter sido alvo de uma dedada no olho. O árbitro interrompeu momentaneamente o confronto e alertou Lerone verbalmente, antes de reiniciar a disputa.

Marchando para frente, Josh começou o quarto round pressionando, mas foi contragolpeado com um chute nas pernas que o desequilibrou. Mirando cada vez mais na linha de cintura, Murphy passou a pontuar com chutes na média e longa distância. Em resposta, Emmett fez o inglês balançar ao conectar algumas sequências de boxe, usando sobretudo os cruzados. À la Ronaldinho Lerone pisou no joelho do oponente algumas vezes. A postura parece ter irritado o veterano, que novamente fez o jovem andar para trás com diretos potentes.

Com o combate bastante equilibrado, os atletas voltaram mais comedidos para o quinto e último assalto. Após encurtar para mais uma 'blitz', Emmett mergulhou nas pernas de Murphy, que, contra a grade, defendeu bem a queda. Na postura de 'caçador', Josh apostava suas fichas em golpes de mão singulares. Lerone, por sua vez, tentava manter a distância e pontuar com chutes e pisões. Após ser balançado pelo inglês, o veterano o 'convocou' para a trocação franca no centro do octógono na reta final.

Confira todos os resultados do UFC Vegas 105 abaixo:



Lerone Murphy venceu Josh Emmett por decisão unânime

Pat Sabatini venceu Joanderson Tubarão por decisão unânime

Chang Ho Lee venceu Cortavious Romius por nocaute técnico no segundo round

Brad Tavares venceu Gerald Meerschaert por decisão unânime

Ode Osbourne venceu Luis Gurule por nocaute técnico no segundo round

Torrez Finney venceu Robert Valentin por decisão dividida dos juízes

Dione Barbosa venceu Diana Belbita por finalização no primeiro round



Rhys McKee venceu Daniel Frunza por nocaute técnico (via paralisação médica)

Loma Lookboonmee venceu Istela Nunes por decisão unânime

Victor Henry venceu Pedro Falcão por decisão unânime

Martin Buday venceu Uran Satybaldiev por decisão unânime

Talita Alencar venceu Vanessa Demopoulos por decisão unânime dos juízes

