Dione Barbosa embolsa R$ 290 mil de bônus por Performance da Noite no UFC Vegas 105

Em uma noite de UFC Vegas 105 recheada de confrontos longos, decididos nas papeletas, quem liquidou a fatura de forma rápida foi devidamente recompensado. Dentre os 12 combates disputados neste sábado (5), apenas quatro não precisaram da pontuação dos juízes. E dentro do quarteto em destaque, está uma representante do MMA nacional: Dione Barbosa. Após dar show e finalizar Diana Belbita no primeiro assalto, a brasileira embolsou o bônus de 'Performance da Noite' no valor de 50 mil dólares (R$ 290 mil).

A informação foi divulgada pelo Ultimate logo após o evento, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). O triunfo de Dione foi ainda mais impactante porque a brasileira havia feito uma previsão ousada antes do combate: vitória por nocaute ou finalização no primeiro assalto. Dentro do octógono, Barbosa cumpriu a promessa e obrigou Belbita a 'dar os três tapinhas' com um belo katagatame - encaixado, como previsto, no round inicial. Ao receber a notícia, a atleta pernambucana não escondeu a emoção (veja abaixo ou clique aqui).

Trio nocauteador de bolso cheio

Se a finalização de Dione - a única do evento - foi recompensada, os três nocautes do UFC Vegas 105 também foram valorizados. No card preliminar, Rhys McKee embolsou os 50 mil dólares por derrotar Daniel Frunza por nocaute técnico, via interrupção médica. Já na parcela principal do show, Ode Osbourne e Chang Ho Lee encheram os bolsos por vencerem seus adversários via 'TKO', ambos no segundo round.

Confira todos os resultados do UFC Vegas 105 abaixo:



Lerone Murphy venceu Josh Emmett por decisão unânime

Pat Sabatini venceu Joanderson Tubarão por decisão unânime

Chang Ho Lee venceu Cortavious Romius por nocaute técnico no segundo round

Brad Tavares venceu Gerald Meerschaert por decisão unânime

Ode Osbourne venceu Luis Gurule por nocaute técnico no segundo round

Torrez Finney venceu Robert Valentin por decisão dividida dos juízes

Dione Barbosa venceu Diana Belbita por finalização no primeiro round

Rhys McKee venceu Daniel Frunza por nocaute técnico (via paralisação médica)

Loma Lookboonmee venceu Istela Nunes por decisão unânime

Victor Henry venceu Pedro Falcão por decisão unânime

Martin Buday venceu Uran Satybaldiev por decisão unânime

Talita Alencar venceu Vanessa Demopoulos por decisão unânime dos juízes

