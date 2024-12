Vitória pagará R$ 1 milhão pelo goleiro Gabriel Vasconcellos

A diretoria do Vitória está próxima de confirmar a contratação de um novo goleiro. O nome escolhido é o de Gabriel Vasconcellos, que estava no Juventude, mas pertence ao Coritiba.

Pela liberação do goleiro, o Vitória irá desembolsar R$ 1 milhão ao Coxa, segundo informações do Correio da Bahia neste sábado. Gabriel Vasconcellos irá assinar um vínculo de três anos com o novo clube.

O Vitória foi ao mercado pensando na substituição de Lucas Arcanjo, titular do gol durante a temporada 2024. O jogador está sendo negociado com o Fluminense.

Inicialmente, o time carioca fez uma proposta de compra, rejeitada pelo Vitória. Assim, a tendência é que Lucas Arcanjo seja emprestado ao Fluminense, com obrigação de compra ao fim do contrato.

Gabriel Vasconcellos, de 32 anos, foi revelado pelo Cruzeiro. Passou dez anos no futebol italiano, inclusive integrando o elenco do Milan. Em 2022, voltou ao Brasil e passou três temporadas no Coritiba, até ser emprestado ao Juventude neste ano.