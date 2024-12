Brasília Vôlei derrota o Pinheiros na Superliga feminina

O Brasília Vôlei não teve grandes dificuldades para superar o Pinheiros pela Superliga feminina. Nesta quarta-feira, o time do Distrito Federal ganhou por 3 sets a 0, parciais de 25-19, 25-22 e 25-22, no ginásio do Sesi Taguatinga.

Com a vitória, o Brasília chegou ao oitavo lugar na classificação da Superliga, com 11 pontos. O Pinheiros é apenas o 11º lugar, com 2 pontos.

Em outro jogo desta quarta-feira pela Superliga feminina, um confronto mais equilibrado. O Fluminense sofreu para bater o Mackenzie por 3 sets a 2. As duas equipes somam 13 pontos, em posição intermediária na classificação.