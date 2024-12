Luciano diz que não sabe se fica no São Paulo para 2025

Luciano colocou em dúvida a sua permanência no São Paulo para a próxima temporada, logo após a derrota de 2 a 1 para o Juventude pelo Brasileirão, na noite desta quarta-feira (4), no MorumBIS.

O que aconteceu

O camisa 10 foi questionado pelo repórter do canal Premiere se continuará no clube em 2025, e foi direto na resposta: 'Não sei'.

Luciano: Agora é ir para o último jogo, depois ir para as férias e ver quem vai ficar no ano que vem pra fazer uma boa temporada.

Repórter: Você fica?

Luciano: Não sei.

O jogador tricolor lamentou os 'gols bobos' levados pelo São Paulo, assim como, segundo ele, aconteceu na derrota para o Grêmio na rodada anterior. Ele foi o autor do único gol são-paulino na derrota para o time de Caxias.

No primeiro tempo a gente teve a posse de bola, mas infelizmente o time deles estava fechado. No segundo tempo a mesma coisa que aconteceu contra o Grêmio, a gente desliga do jogo e acaba tomando os gols, gols bobos, que a gente pode evitar

Luciano disse entender a frustração do torcedor e lamentou o fim de temporada que o São Paulo tem feito, agora com quatro jogos sem vencer no Brasileirão.

A gente entende a frustração de todo mundo porque a gente queria terminar a temporada ganhando em casa para nós e nossos familiares sairmos felizes. Mas infelizmente não deu

O São Paulo se despede de 2024 em jogo contra o Botafogo, fora de casa, domingo (8), às 16h (de Brasília).

Contrato até 2026

Luciano tem contrato com o São Paulo até o fim de 2026. O camisa 10, portanto, só deve deixar o Morumbi caso a diretoria queira negociá-lo.

O meia-atacante é o artilheiro do São Paulo na temporada, com 18 gols, sendo 11 deles no Campeonato Brasileiro.