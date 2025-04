Atlético-MG x São Paulo: veja prováveis escalações e mais informações sobre o jogo do Brasileirão

Neste domingo, às 16h (de Brasília), o São Paulo visita o Atlético-MG, no Estádio Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tanto os paulistas quanto os mineiros buscam a primeira vitória nesta edição do torneio nacional.

Visitante, o São Paulo chega animado após a vitória por 1 a 0 sobre o Talleres pela estreia na Libertadores. Com o triunfo, Zubeldía "respirou" no comando do Tricolor Paulista, visto que, no empate sem gols contra o Sport, o comandante saiu sob vaias de parte dos torcedores presentes no Morumbis. A partida foi válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de Pablo Maia e Young, Oscar e Luiz Gustavo são desfalques certos para Zubeldía. O meio-campista teve nova lesão na coxa esquerda contatada na última sexta-feira após a realização de exames no local. O camisa 8 saiu do último compromisso no segundo tempo com dores. Neste sábado, o volante de 37 anos se queixou de dores no tórax e, após ser encaminhado para o Hospital Albert Einstein, foi diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar e internado para observação e tratamento.

Já Lucas, com problema no joelho direito, muito possivelmente será baixa.

Desta maneira, o São Paulo, caso mantenha a formação, deve ir a campo com um 3-5-2. Luciano entra no local do lesionado Oscar, assim como aconteceu na partida pela Libertadores. A dúvida fica na ala esquerda, já que Zubeldía tem as opções de Enzo Díaz e Wendell. A tendência é de que o argentino, titular nas últimas partidas, continue no 11 inicial.

Por sua vez, o Atlético-MG, campeão mineiro, não vence há três jogos. Em sua estreia no Campeonato Brasileiro, o Galo foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio, no Rio Grande do Sul. Agora, no meio de semana, o time comandado por Cuca empatou em 0 a 0 com o Cienciano, na estreia da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em Cusco, no Peru.

O Atlético-MG deve ir a campo com todos os titulares disponíveis. Para o confronto no Mineirão, o técnico Cuca deve manter a formação utilizada no empate contra os peruanos, pela Sul-Americana. Até o momento, três jogadores estão fora da partida por conta de lesão: Cadu e Caio Maia, que se recuperam de problemas no joelho, e Brahian Palacios, com uma contusão muscular na coxa.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)



Data: 06 de abril de 2025 (domingo)



Hora: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramón Abatti Abel (SC)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: Wagner Reway (ES)

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Cuello; Rony e Hulk.



Técnico: Cuca

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco; Cédric Soares, Marcos Antônio, Alisson, Luciano e Enzo Díaz (Wendell); Ferreirinha e Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía