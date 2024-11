Órgão do Corinthians reprova contas e recomenda afastamento de Augusto Melo

O Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians recomendou um novo pedido de impeachment contra o presidente Augusto Melo, após reprovar as contas do primeiro semestre da gestão.

O que aconteceu

Por unanimidade, o Cori não aprovou as contas de janeiro a junho da atual direitoria do Timão. Foram 13 votos a 0.

Ao UOL, fontes do órgão fiscalizador alegam que a diretoria não entregou diversos documentos, cópias de contratos e dados de pagamentos. Os trabalhos da comissão, que fazia a análise dessas informações, só foram encerrados na última sexta-feira (22) por conta da morosidade no processo.

Muitas solicitações do Cori não foram atendidas, inclusive a entrega de balancetes mensais — que haviam sido prometidos pelo departamento financeiro —, assim como os resultados auditoria feita pela Ernst & Young.

Dentre as inconsistências encontradas em relatórios, está o aumento da folha de pagamento do clube, número de funcionários e contratações sem justificativa. Além disso, não houve uma apresentação de planilha desses funcionários.

Por fim, os membros do órgão optaram por recomendar um novo processo de impeachment contra Augusto por "gestão temerária". O item está previsto no artigo 106 do estatuto do Corinthians.

Na reunião, estavam presentes o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr., e o 2º vice-presidente do clube, Armando Mendonça, além dos membros do Cori.

Em entrevista ao SBT Sports, Augusto Melo afirmou que as contas foram aprovadas com ressalvas pelo Cori.