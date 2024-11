Muito freguês: Ceni tem 2 pontos em 26 jogos contra Flamengo e São Paulo

Rogério Ceni saiu derrotado de mais um jogo contra o São Paulo e aumentou o seu tabu como técnico na 'Lei do Ex'. O Tricolor paulista é o segundo maior algoz do treinador, ficando atrás apenas do Flamengo.

O que aconteceu

Ceni enfrentou o São Paulo pela 11ª vez no comando de outros times e segue sem vencer. Desde 2019, ele conseguiu apenas dois empates e perdeu nove partidas contra o clube no qual é ídolo como jogador. Esteve à frente de três clubes (Fortaleza, Flamengo e Bahia) duelando contra o Tricolor paulista.

O treinador é ainda mais freguês do Flamengo: foi derrotado em todos os 15 confrontos. O tabu contra o Rubro-negro, time que Ceni comandou e foi campeão entre 2020 e 2021, começou há sete anos e tem retrospecto completamente negativo para ele. Foram apenas seis gols marcados e 30 sofridos nos jogos contra o Fla.

Com isso, ele soma apenas dois pontos em 26 jogos contra os dois ex-clubes. Ambos os empates contra o São Paulo foram em 2020, pelas oitavas da Copa do Brasil, e terminou com eliminação do Fortaleza nos pênaltis. As estatísticas são da plataforma OGol.

Já contra Cruzeiro e Fortaleza, o retrospecto de Ceni não é tão desfavorável. Ele ganhou três jogos, empatou dois e perdeu três contra a Raposa, enquanto venceu três, empatou três e foi derrotado duas vezes contra o Leão do Pici.