Da Libertadores à Série C: Antônio Carlos Zago assina com time de Dourado

O ex-zagueiro e hoje técnico Antônio Carlos Zago fez uma mudança radical em sua carreira: deixou o The Strongest, da Bolívia, e foi anunciado pelo Botafogo-PB, time que tem o atacante Henrique Dourado como um dos pilares.

Tchau, Libertadores. Olá, Série C

Zago havia comandado a equipe boliviana na atual edição da Libertadores — o time, no entanto, acabou eliminado pelo Bahia na fase preliminar do torneio continental, ainda em fevereiro.

O treinador continuou no comando do clube até ontem (6), quando rescindiu seu contrato pouco depois de The Strongest 2x0 Nacional Potosí, jogo do Campeonato Boliviano.

O destino do ex-zagueiro é o Botafogo-PB, que vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. O time paraibano, de Henrique Dourado e companhia, anunciou o reforço em suas redes e justificou sua escolha ressaltando a experiência de Zago, que já conseguiu acessos recentes em competições nacionais com Juventude e Fortaleza.

Ele levará três membros de sua comissão para a equipe: o preparador físico Rodrigo Gambaro Chaves, o auxiliar técnico Arturo Javier Mourinho e o analista Giancarlo.

O Antônio dirigiu recentemente a Seleção Boliviana, ganhou título pelo Bolívar e estava no tradicional The Strongest. Além disso, dirigiu Palmeiras, São Caetano, Fortaleza e RB Bragantino. Trouxemos um treinador que conhece a competição, foi vencedor nela e que sabe o tamanho do nosso desafio Alexandre Gallo, CEO da SAF do Botafogo-PB

Zago terá seu primeiro desafio já neste sábado (12), quando seu novo clube recebe o Confiança-SE no Almeidão. O duelo é válido pela 1ª rodada da Série C.