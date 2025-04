Hernan: Zubeldía ganha pontos e vê pressão diminuir no São Paulo

Diminuiu bastante a pressão sobre o trabalho Luis Zubeldía nos bastidores do São Paulo, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

A análise interna em relação ao Zubeldia no São Paulo é que a pressão diminuiu muito, não tem mais aquela análise jogo a jogo, não tem mais isso. O trabalho está sendo bem avaliado e segue.

André Hernan

O colunista explicou que Zubeldía ganhou sobrevida no Tricolor ao encontrar soluções para alguns dos problemas da equipe em meio a um momento de pressão e instabilidade.

Ah, mas por que mudou tanto? Desde o jogo do Libertadores contra o Talleres, há uma visão que o Zubeldía tem conseguido pontos que era difícil de ver no trabalho no começo do ano e principalmente no final do ano passado, que é conseguir buscar alternativas no time nas dificuldades.

Por exemplo, há uma análise de que ele achou um time com três zagueiros, com o Ferraresi jogando pelo lado direito e jogando o Cedric numa segunda linha. Há uma análise muito positiva. E há uma análise positiva também do Marcos Antônio junto com o Alisson como dupla de volantes.

São alternativas que um treinador busca durante o treinamento e dentro de um elenco, com o São Paulo jogando bem. Venceu o Talleres e poderia ter vencido tranquilamente o Atlético-MG. Então, a pressão diminuiu, e o treinador ganha pontos e uma sobrevida em relação à pressão, a ter o trabalho questionado.

André Hernan

