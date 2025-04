Botafogo x Carabobo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

O Botafogo entra em campo pressionado pela necessidade de vitória nesta terça-feira, quando recebe o Carabobo, da Venezuela, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores. O Glorioso aparece na lanterna da competição ao lado do time venezuelano, uma vez que ambos perderam na estreia e agora precisam dar a volta por cima.

O Alvinegro perdeu de 1 a 0 para a Universidad de Chile, em Santiago, enquanto que o Carabobo caiu, na Venezuela, para os argentinos do Estudiantes, por 2 a 0. Também nesta terça-feira, só que às 21h30, o Estudiantes recebe a Universidad de Chile.

Apesar do tropeço da semana passada, Renato Paiva, técnico do Botafogo, acredita que sua equipe vai ter um bom rendimento neste jogo. Ele ganhou novo ânimo com o triunfo de 2 a 0 sobre o Juventude, no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro.

"Precisamos ter um bom rendimento, acertar a pressão para não deixar o Carabobo jogar de nenhuma maneira. Espero sermos ainda mais contundentes para darmos uma boa resposta ao nosso torcedor", disse ele.

AMANHÃ É DIA DE LIBERTADORES NO NILTÃO! ??? E os nossos escolhidos deram o papo: lugar de Alvinegro nesta terça é no Estádio Mais Bonito do Mundo apoiando até o final! ?? #VamosBOTAFOGO ? É a primeira pela #GlóriaEterna em casa de 2025! Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e... pic.twitter.com/UFwS4gujwo ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 7, 2025

Para este duelo o treinador não terá o atacante Igor Jesus, expulso contra a Universidad de Chile. Assim o uruguaio Mastriani deve assumir o posto. Há uma dúvida no meio, onde Santiago Rodríguez e Patrick de Paula disputam posição.

Pelo lado do Carabobo, o técnico Diego Merino não quis antecipar a escalação da equipe, que só deve divulgar minutos antes do jogo. Mas vai manter a base que enfrentou o Estudiantes. No fim de semana o time venceu o Caracas por 1 a 0 pelo Campeonato Venezuelano, que lidera com 21 pontos.

"Temos que manter o ritmo mesmo jogando fora de casa", falou o técnico do Carabobo.

ONDE ASSISTIR: Botafogo e Carabobo terá transmissão exclusiva pela Paramount+.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-BRA X CARABOBO-VEN

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 8 de abril de 2025 (Terça-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Guillermo Guerrero (Equador)



Assistentes: Cristian Lescano (Equador) e Dennys Guerrero (Equador)



VAR: Franklin Congo (Equador)

BOTAFOGO: Jhon, Vitinho, Alexander Barboza, Jair e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Santiago Rodríguez (Patrick de Paula); Artur, Gonzalo Mastriani e Jefferson Savarino



Técnico: Renato Paiva

CARABOBO: Lucas Bruera, Pablo Bonilla, Ezequiel Neira, Norman Rodríguez e Juan Pérez; Gustavo González, Matías Núñez e Carlos Ramos; Flabian Londoño, Edson Tortolero e Cristian Cañozales



Técnico: Diego Merino