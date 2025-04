Flamengo precisa golear Central Córdoba para acalmar torcida, diz RMP

Apesar de manter uma longa série invicta, as últimas atuações do Flamengo ficaram aquém do esperado e geraram cobranças da torcida, analisou Renato Maurício Prado, na Live do Clube.

Para o colunista, a equipe rubro-negra deve aproveitar o apoio dos torcedores para buscar uma goleada diante do Central Córdoba (ARG), pela Libertadores, e acalmar os ânimos mais exaltados.

Eles pouparam o time inteiro no fim de semana. Nem o goleiro jogou. Na primeira rodada, empataram com a LDU. Esse time não é nem de Córdoba, é de Santiago del Estero, perto de lá. [...] Eu acho que o Flamengo tem que meter pelo menos três para poder acalmar a torcida mal-humorada, que já está cobrando demais o Filipe Luís.

Renato Maurício Prado

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.