São Paulo oficializa renovação de patrocínio com a Superbet até 2030

O São Paulo anunciou, na noite desta segunda-feira, a renovação de contrato com a Superbet, patrocinadora máster do clube. O patrocínio foi ampliado até 2030, ano de centenário do Tricolor.

A equipe são-paulina oficializou a ampliação do acordo com um vídeo em suas redes sociais. No final da publicação, o meio-campista Oscar apareceu anunciando a renovação.

A ampliação do vínculo já havia sido confirmada por Alexandre Fonseca, CEO da Superbet, e Julio Casares, presidente do São Paulo, no último domingo. O mandatário do site de apostas disse que a parceria pode chegar ao valor de R$ 1 bilhão pelas próximas seis temporadas.

Uma super parceria que ganha mais um capítulo rumo ao centenário do São Paulo Futebol Clube.@superbet_br e São Paulo juntos até 2030!#SuperPatrocínio #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/7APqk7IPQu ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 7, 2025

Em seu perfil no Instagram, Casares celebrou a renovação da parceira e afirmou que "muitas outras grandes e excelentes notícias estão chegando".

A Superbet passou a ser a patrocinadora máster do São Paulo a partir de 2024 e, inicialmente, havia firmado vínculo para estampar a principal região da camisa do Tricolor até o fim de 2026.

A patrocinadora realizou algumas ações com o São Paulo desde o início da parceria. Uma das movimentações mais importantes da empresa, até o momento, foi o auxílio na repatriação de Oscar. A casa de apostas apresentou garantias financeiras para o jogador assinar o contrato e voltar ao Brasil depois de longo período no exterior.