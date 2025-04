Romero pede mudança de postura no Corinthians para jogo contra América de Cali: "Obrigação de ganhar"

O Corinthians tem mais um difícil compromisso pela frente na Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o Alvinegro paulista encara o América de Cali, da Colômbia, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali. O duelo é válido pela segunda rodada do Grupo C da competição continental.

O técnico Ramón Díaz escalou um time misto no treino prévio ao confronto. Assim, a tendência é que Romero saia jogando no ataque. Provável titular, o atacante pediu uma postura agressivo ao elenco para que o Timão possa levar os três pontos da Colômbia.

"Será um jogo difícil de Sul-Americana. Temos que, como falei várias vezes, mudar de postura. Saber jogar o tipo de jogo que jogaremos amanhã. Temos que sair para vencer. Perdemos pontos dentro de casa. Agora temos a obrigação de ganhar aqui na Colômbia. Faremos de tudo. Descansamos bem para fazer um grande jogo", disse o paraguaio.

Romero deve formar o trio de ataque ao lado de Talles Magno e Héctor Hernández, uma vez que Yuri Alberto fez trabalho de controle de carga separadamente. Memphis, por sua vez, sequer viajou à Colômbia em função de um trauma no tornozelo direito.

Além do holandês, a comissão técnica tem outros cinco desfalques: Igor Coronado (trauma no ombro esquerdo), Rodrigo Garro (tendinopatia patelar do joelho direito), Hugo Souza (lesão na coxa direita), Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita) e Angileri (lesão muscular na coxa esquerda).

O Corinthians iniciou a Sul-Americana com o pé esquerdo ao ser derrotado pelo Huracán, da Argentina, por 2 a 1, na Neo Química Arena. O Alvinegro ocupa a terceira posição do Grupo C e ainda não pontos. Do outro lado, o América de Cali lidera a chave, com três pontos conquistados - venceu o Racing-URU na estreia, fora de casa, por 3 a 1.

Na Copa Sul-Americana, apenas o líder de cada grupo vai direto ao mata-mata, enquanto o segundo disputa um playoff contra um dos terceiros colocados vindos da Libertadores. Sendo assim, o Timão precisa somar pontos nesta terça-feira se quiser seguir com chances de brigar pelo primeiro posto da chave.