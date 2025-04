Em recuperação de lesão no Corinthians, Garro publica fotos de tratamento no joelho em Madri

Na noite desta terça-feira, o meio-campista Rodrigo Garro, do Corinthians, publicou fotos do tratamento da tendinopatia patelar no joelho direito. O argentino esteve em Madri, capital da Espanha, para cuidar do problema físico e poder voltar a ficar à disposição o mais rápido possível.

Na publicação, Garro aparece em diferentes locais do centro de recuperação. Em algumas fotos, o meia-atacante está em uma sala com aparelhos de academia, fazendo exercícios para o joelho. Em outras, o jogador se encontra na piscina, também seguindo atividades do tratamento.

"Um dia de cada vez, trabalhando com muita força, fé e muito focado. Obrigado Corinthians e à equipe aqui de Madrid por todo o suporte", escreveu Garro nas redes sociais.

Rodrigo Garro sofre, desde o início da temporada, com uma tendinopatia patelar no joelho direito. O argentino, assim, viajou à Espanha no último dia 31 de março para realizar tratamento "inovador" em um centro de reabilitação, e trabalhou por lá na última semana.

O meia esteve sob os cuidados de um especialista em problemas desse tipo, que já passou pelo Atlético de Madrid e foi indicado por Memphis Depay. A situação de Garro está, inclusive, sendo acompanhada de perto pelo departamento médico do Corinthians.

A expectativa é que Garro só retorne aos gramados pelo Corinthians quando estiver 100% recuperado da contusão - pelo menos é o que garantiu o técnico Ramón Díaz na coletiva após a derrota para o Huracán. O meia atuou em 10 partidas no sacríficio neste ano, e também disputou a final do Campeonato Paulista, no último dia 16, sofrendo com o problema físico.

Garro é peça chave do Corinthians. O argentino foi um dos principais jogadores da equipe na última temporada e conquistou rapidamente o carinho da Fiel Torcida. Ao todo, já são 72 partidas com o manto alvinegro, com 14 gols marcados e 16 assistências distribuídas.