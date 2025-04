De virada, Atlético-GO vence o Athletic na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro

O Atlético-GO venceu o Athletic por 4 a 2 nesta segunda-feira, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Antônio Accioly. Raí Ramos, Matheus Felipe, Sandro Lima e Robert Santos marcaram para os mandantes, enquanto Amorim e Lincoln balançaram as redes para os visitantes.

Com o resultado, o Dragão conquistou seus primeiros três pontos na Série B e pulou para a liderança. Do outro lado, o Athletic amargou a derrota e ainda não somou pontos, aparecendo na 13ª colocação na tabela.

O Atlético-GO volta a campo neste domingo, contra o Botafogo-SP. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena NicNet. No mesmo dia, às 16h, o Athletic enfrenta o CRB, no Independência. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada da Série B.

O jogo

A equipe visitante inaugurou o placar aos oito minutos do primeiro tempo. O meia Amorim avançou pela intermediária e chutou da entrada da área. A bola desviou e enganou o goleiro Vladimir.

Já aos 42, Raí Ramos arriscou um chute de fora da área e marcou um golaço, empatando a partida.

O Atlético-GO chegou ao gol da virada aos 23 minutos da segunda etapa. Após cobrança de falta de Raí Ramos, Matheus Felipe aproveitou rebote do goleiro Adriel e emendou para o gol.

Aos 33, Sandro Lima recebeu passe em profundidade e chutou no cantinho para ampliar o marcador.

O Athletic diminuiu aos 42, com Lincoln. O atacante aproveitou casquinha e mandou para o fundo das redes.

Ainda deu tempo dos mandantes marcarem o quarto, aos 47. Robert Santos bateu de primeira e correu para o abraço.