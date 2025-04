Lutador do UFC sofre fratura na perna ao pular corda e tem luta cancelada

O MMA profissional é um dos esportes mais agressivos do mundo e, até por conta disso, as lesões fazem parte da rotina dos atletas no mais alto rendimento. E, em meio a tantos contextos suscetíveis a contusões - como treinos e combates - Trevor Peek se machucou de uma forma inesperada. Lutador do UFC, o peso-leve (70 kg) americano fraturou a perna enquanto pulava corda.

A notícia foi divulgada em primeira mão pelo próprio atleta, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). O momento da contusão ocorreu enquanto Peek treinava no 'Instituto de Performance' do UFC, em Las Vegas (EUA). No trabalho de aquecimento, utilizando a corda, o peso-leve se descuidou e acabou sobrecarregando uma de suas pernas - movimento que resultou na fratura.

"Eu fraturei a minha perna no Instituto de Performance (do UFC) na sexta. Não é uma fratura grave. Ainda tenho que passar pela tomografia computadorizada nos próximos dias e descobrir se sofri algum tipo de dano nos ligamentos, ou algo assim. Queria ter uma história bacana em como (me lesionei). Mas eu estava em uns tatames macios apenas pulando corda. Estava alternando as pernas, pulando corda por uns 20 minutos e fiquei um pouco cansado, descuidado, sem prestar atenção. Aí caí com todo o meu peso na minha perna esquerda e soou como um tiro de espingarda, estourou", narrou o americano.

Luta cancelada

Além da contusão, Trevor viu sua luta ser cancelada a menos de um mês da disputa. O americano estava escalado para enfrentar Jeong Yeong Lee no UFC Des Moines, no dia 3 de maio. Entretanto, dada a proximidade do confronto e a gravidade da lesão, o duelo foi cancelado pela alta cúpula do Ultimate, conforme Peek revelou na legenda de sua publicação no 'Instagram'. Agora resta saber quando e se o embate entre os atletas envolvidos será remarcado.

