Guga tem lesão confirmada e vira desfalque do Fluminense

Nesta segunda-feira, o Fluminense confirmou que o lateral direito Guga sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Na vitória da equipe tricolor sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no último domingo, o atleta deixou o gramado aos oito minutos do segundo tempo, com dores.

Guga se junta a outros cinco jogadores que estão no departamento médico. São eles: o lateral-esquerdo Fuentes (lesão muscular na coxa esquerda), o volante Otávio (rompeu o tendão de Aquiles da perna direita), os meio-campistas Renato Augusto (luxação no ombro direito) e Isaque (ligamento do joelho direito) e o atacante Riquelme (ligamento do joelho esquerdo).

Após atuar por duas temporadas como reserva de Samuel Xavier, Guga assumiu a titularidade da posição em 2025. O jogador entrou em campo 12 vezes neste ano.

O Fluminense volta aos gramados nesta quinta-feira, contra o San José, da Bolívia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A tendência é que o técnico Renato Gaúcho escale Samuel Xavier na vaga do lesionado Guga.