Santos assina contrato com empresa de assessoria financeira; veja detalhes

Nesta segunda-feira, o Santos assinou um contrato com a EXA Capital, uma empresa de investimentos e consultoria estratégica focada no setor esportivo e financeiro no Brasil. A parceria tem como objetivo auxiliar na estruturação financeira do clube, a partir da implementação de processos e melhores práticas de gestão, reestruturação dos passivos e adequação do fluxo de caixa.

"A parceria com a EXA Capital será fundamental para organizarmos nossas finanças, renegociarmos compromissos e garantirmos um fluxo de caixa equilibrado. Nosso objetivo é fazer do Santos um clube cada vez mais sustentável e competitivo, dentro e fora de campo", disse o presidente Marcelo Teixeira.

"Estamos trabalhando para conectar a vitoriosa história desportiva do Santos com práticas, rotinas e métodos avançados de gestão empresarial. O nível de competitividade da indústria exige do Santos uma nova cultura de trabalho e profissionalismo, somente assim brigaremos por títulos de maneira recorrente", ampliou Pedro Martins, CEO do Peixe.

Em meio ao processo de reconstrução do Alvinegro Praiano, a EXA terá a missão de desenvolver uma cultura de sustentabilidade financeira, eficiência operacional e readequação dos passivos e ativos do clube.

A empresa também atuará no planejamento estratégico de longo-prazo do Santos para promover o incremento de receita e otimização de sua estrutura de custos. O intuito é gerar valor à marca de forma sustentável, fomentando o crescimento de faturamento e melhoria na qualidade do lucro.