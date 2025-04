Sem Igor Rabello, Atlético-MG se reapresenta e abre preparação para pegar o Deportes Iquique

Nesta segunda-feira, na Cidade do Galo, o Atlético-MG se reapresentou após o empate sem gols contra o São Paulo, no último domingo, pela segunda rodada do Brasileirão. O foco dos mineiros, agora, é a Copa Sul-Americana e o técnico Cuca contou um um desfalque na atividade desta manhã: Igor Rabello.

Com dores musculares, o zagueiro do Atlético-MG, Igor Rabello, ficou junto aos profissionais de fisioterapia do clube. A última vez que o defensor entrou em campo ocorreu no dia 9 de fevereiro, quando, pela fase de grupos do Mineirão, o Galo venceu o Cruzeiro por 2 a 0. Deste então, o atleta sequer saiu do banco de reservas.

Além de Rabello, Os atacantes Cadu (joelho direito), Caio Maia (joelho direito) e Brahian Palacios (coxa esquerda) seguiram o processo de tratamento das lesões na fisioterapia.

Como de costume, os jogadores que iniciaram a partida contra o São Paulo no Mineirão cumpriram uma atividade regenerativa, na parte interna do CT.

Para o restante dos atletas do Atlético-MG, foi realizado um treino técnico e tático, em colaboração com jovens do sub-20. Sob a supervisão do técnico Cuca e sua equipe, a atividade foi marcada por intensa movimentação. Na parte final, houve um trabalho específico de finalizações.

O Atlético-MG retorna aos gramados nesta quinta-feira para enfrentar o Deportes Iquique, do Chile, no Mineirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília) para o jogo válido pela seguda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Antes, porém, Cuca tem mais dois dias de treinamento para realizar os últimos ajustes e definir o 11 inicial do Galo.