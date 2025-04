Palmeiras x Corinthians: venda para sócios Avanti começa nesta terça-feira

O Palmeiras divulgou nesta segunda-feira os detalhes sobre a venda e preços de ingressos para o clássico contra o Corinthians, pela terceira rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para acontecer no sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Os ingressos estarão à venda exclusivamente pelo site www.ingressospalmeiras.com.br. Não haverá venda de ingressos nas bilheterias do local do jogo.

A pré-venda, para sócios Avanti começa nesta terça-feira, ao meio dia. A venda para esse público será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. Já a comercialização para o público geral começa às 10 horas de quinta-feira.

Os preços dos ingressos variam entre R$ 70 e R$ 150 (valores cheios).

O clássico precisou ser transferido para a Arena Barueri, a pedido do Palmeiras, devido à apresentação de Gilberto Gil, no Allianz Parque, no mesmo dia.

Antes de pegar o Corinthians, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Cerro Porteño, pela segunda rodada da Libertadores. O duelo acontece no Allianz Parque, a partir das 21h30.

Veja os preços dos ingressos

Setor B - R$ 70

*Setor D1 - R$ 90

*Setor D - R$ 90

*Setor C - R$ 110

Setor C1 - R$ 110

*Setor A - R$ 150

Setor A1 - R$ 150

*Os setores A, C, D e D1 serão disponibilizados para a venda após esgotarem os outros disponíveis