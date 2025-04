Federação pernambucana rasga elogios a Ednaldo após erro contra Sport

Do UOL, em São Paulo

A Federação Pernambucana de Futebol emitiu, na noite de hoje (7), uma nota oficial repleta de elogios ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, diante da polêmica envolvendo a arbitragem de Sport 1x2 Palmeiras, jogo do Campeonato Brasileiro ocorrido no último fim de semana. O time de Recife acabou prejudicado por um pênalti marcado já nos acréscimos do confronto.

O que aconteceu

A FPF considerou o afastamento de Bruno Arleu de Araújo e Rodrigo Nunes de Sá, árbitro e VAR do duelo em questão, como "medida firme e necessária". O texto ainda "enaltece a postura" do presidente da CBF pela agilidade na resolução do ocorrido.

A entidade estadual também afirmou que Ednaldo Rodrigues demonstrou seu "compromisso inegociável com a moralidade do futebol brasileiro". A nova comissão de arbitragem foi outra a receber elogios e acabou classificada como "isenta" e "imparcial".

A nota termina com mais afagos ao presidente da CBF, que recebeu voto de "confiança" da FPF.

Leia a nota

"A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) vem a público reconhecer e enaltecer a postura do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, diante dos fatos ocorridos na partida entre Sport Club do Recife e Sociedade Esportiva Palmeiras, realizada na Ilha do Retiro, nesse domingo (6), pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

Em resposta aos reclamos formais apresentados pela FPF e por seu filiado Sport Club do Recife, a Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, sob nova condução, adotou em menos de 24 horas uma medida firme e necessária: o afastamento das equipes de arbitragem de campo e de VAR envolvidas na partida, após análise criteriosa e respaldo técnico do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), que identificou erros clamorosos na condução do jogo.

A ação demonstra, de forma clara, o compromisso inegociável do presidente Ednaldo Rodrigues com a moralidade do futebol brasileiro, bem como a seriedade e a independência da nova Comissão de Arbitragem, que se mostra isenta, imparcial e, sobretudo, sem qualquer compromisso com o erro.

A FPF entende que decisões como essa fortalecem as estruturas do nosso esporte, elevam o padrão da arbitragem nacional e garantem maior confiança às federações, clubes e torcedores de todo o país.

Reafirmamos nossa confiança na gestão do presidente Ednaldo e no trabalho técnico da nova Comissão, certos de que o caminho do rigor, da transparência e da retidão seguirá sendo trilhado."

Presidente prestigiado

Ednaldo foi reeleito presidente da CBF com apoio de todas as federações estaduais — incluindo, portanto, a pernambucana. O próximo ciclo do dirigente no poder começa em 2026 e acaba em 2030.

Em meio à aclamação, a revista Piauí publicou uma série de denúncias contra o mandatário, que vão desde aumento salarial a presidentes de federações estaduais até a valores pagos a políticos durante a última Copa do Mundo.