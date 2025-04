Newcastle vence o Leicester e fica perto da zona de classificação para a Champions

Nesta segunda-feira, o Newcastle superou o Leicester, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. No King Power Stadium, a equipe do técnico Eddie Howe venceu o jogo por 3 a 0, com dois gols Jacob Murphy e um de Harvey Barnes.

Com o resultado, o Newcastle assumiu a quinta posição, com 53 pontos, ainda com uma partida a menos, ficando perto da zona de classificação à Champions League. Já o Leicester continua como o vice-lanterna, na 19ª colocação, com 17.

As duas equipes voltam a jogar pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. Neste sábado, o Leicester enfrenta o Brighton, às 11h (de Brasília). Já no domingo o Newcastle recebe o Manchester United, às 12h30.

O jogo

Logo aos dois minutos, Livramento cruzou para Murphy colocar o Newcastle em vantagem. Aos 11, após tentativa do zagueiro Schar do meio-campo, a bola rebateu na trave e o ponta-direita apareceu para ampliar.

Com 34 minutos, em um contra-ataque do Newcastle, Joelinton chutou e, no rebote do goleiro Hermansen, Harvey Barnes aproveitou para marcar o terceiro. A melhor chance do Leicester surgiu aos 41, mas a bola bateu nas duas traves e não entrou.

No segundo tempo, o Newcastle diminuiu o ritmo, mas continuou a criar as melhores chances e quase marcou o quarto gol. Já o Leicester, mesmo com as substituições, não melhorou o desempenho e sofreu a oitava derrota seguida no campeonato.