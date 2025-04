Cori rebate diretoria e expõe conflito de versões às vésperas de entrega de balanço no Corinthians

O Conselho de Orientação (Cori) e a diretoria do Corinthians estão em 'pé de guerra' às vésperas da votação do balanço financeiro do clube. Nesta terça-feira, o órgão emitiu um comunicado contrariando e rebatendo várias das declarações publicadas pela gestão, em nota oficial, na última sexta-feira.

O conflito de versões entre a diretoria e o Cori surge em um momento delicado para o presidente Augusto Melo, pois evidencia o clima nada amistoso que existe entre as duas partes e que pode terminar não sendo benéfico para o dirigente.

A alta cúpula do Corinthians tinha até o último dia 31 de março para apresentar as demonstrações financeiras referentes ao ano de 2024. Contudo, isso não aconteceu, o que levou a um atraso na discussão do tema.

Tal atraso representa mais um problema para a administração chefiada por Augusto Melo. Caso o balanço financeiro confirme números que foram apresentados em relatórios preliminares, o presidente correrá alto risco de ter as contas reprovadas, o que provavelmente levaria a um novo pedido de impeachment.

A votação do balanço financeiro do Corinthians pelo Conselho Deliberativo do clube deve acontecer ainda neste mês de abril após a apreciação do Cori.

Cori rebate diretoria

Na última sexta-feira, o Corinthians publicou uma nota oficial em relação a uma reunião do Cori. O clube informou que nenhum membro da diretoria foi convidado para a conversa, mas recebeu uma mensagem informal de que a reunião aconteceria. Diante disso, a diretoria jurídica solicitou a presença de alguns representantes. Contudo, segundo a nota, somente Lúcio Blanco, gerente geral da Neo Química Arena e de arrecadação, e Vinicius Manfredi, superintendente de marketing, foram convidados a participar da discussão, enquanto o diretor financeiro Pedro Silveira ficou de fora.

O Conselho de Orientação, então, justificou o motivo da reunião e citou o alto número de denúncias relativas ao prograna Fiel Torcedor, uma vez que os sócios estão com dificuldades na compra de ingressos e o clube está sendo investigado por suposto cambismo. O Cori decidiu reunir-se para tratar de tal assunto e também das demonstrações financeiras que, como mencionado no início da reportagem, deveriam ter sido disponibilizadas juntamente com o parecer dos auditores independentes em até o último dia 31 de março. O Cori, então, alega que foram entregues apenas prévias de tais documentações.

"Cabe mencionar que tais prévias nos foram encaminhadas por correio eletrônico no dia 31.03.2025 as 18:48h pelo Diretor Financeiro solicitando inclusive reunião para tomada de decisão de lançamentos contábeis, fato esse deliberado pelo Cori nessa mesma data como conflitante com a atribuição Fiscalizadora deste órgão, podendo causar nossa perda de imparcialidade e independência, nos termos da legislação interna", explicou o órgão no comunicado.

O Cori, dessa forma, decidiu realizar a reunião na última quinta-feira. Enquanto a diretoria alega que o secretário do órgão enviou o e-mail somente durante a conversa, o órgão rebateu e enfatizou que o aviso foi enviado à secretária do presidente Augusto Melo, via correio eletrônico, ainda na manhã da quarta-feira. O Conselho, inclusive, mencionou que o e-mail foi respondido e corroborado com a assinatura de Augusto, que solicitou esclarecimentos sobre a reunião e colocou membros da diretoria e administração à disposição. A alta cúpula do clube ainda diz ter enviado um ofício jurídico pedindo por uma reunião, mas o Cori alega que não recebeu tal pedido.

No comunicado divulgado nesta terça-feira, o Cori também abordou os números apresentados pela nota da diretoria, que adiantou dados do balanço de maneira otimista, com um aumento da dívida inferior ao que se especula, além de uma eventual receita recorde e um pagamento de juros próximo a R$ 300 milhões. O Cori, porém, optou por ficar em silêncio neste momento, afirmando que só formará uma opinião após o fechamento das demonstrações financeiras, tendo em vista a "possibilidade de ajustes relevantes".

Cori e impeachment de Augusto Melo

O Conselho de Orientação do Corinthians está diretamente envolvido em um dos dois pedidos de impeachment contra o presidente Augusto Melo. O processo segue em curso, apesar da pouca movimentação recente. Membros do Cori que apoiaram a eleição de Augusto Melo, estão hoje à frente da solicitação de destituição do mandatário.

O pedido do Cori é motivado por dados técnicos e números apresentados no último relatório do órgão sobre as demonstrações financeiras do primeiro semestre da gestão, e que também pode vir a ser votado no Conselho Deliberativo. Esse processo sobre a entrega do balanço, da maneira que vem sendo conduzido, pode agravar a situação de Augusto Melo se as contas de 2024 não forem aprovadas.

Confira a nota divulgada pelo Cori na íntegra:

"Inicialmente cabe esclarecer que o CORI é órgão independente e não necessita de autorização da Diretoria para realização de reunião, porém tendo em vista o recebimento de diversas denúncias relativas ao programa fiel torcedor, o colegiado de orientação e fiscalização, resolveu reunir-se de forma extraordinária para tratar desse assunto e das demonstrações financeiras que deveriam ter sido disponibilizadas juntamente com o parecer dos auditores independentes em 31.03.2025, como aprazado em conjunto com a Diretoria em reunião realizada na data de 10/03/2025, preservando o jogo de volta da pré-libertadores e os dois jogos da final do campeonato Paulista, deliberação essa não cumprida pois foi entregue apenas com prévias desses documentos.

Cabe mencionar que tais prévias nos foram encaminhadas por correio eletrônico no dia 31.03.2025 as 18:48h pelo Diretor Financeiro solicitando inclusive reunião para tomada de decisão de lançamentos contábeis, fato esse deliberado pelo CORI nessa mesma data como conflitante com a atribuição Fiscalizadora deste órgão, podendo causar nossa perda de imparcialidade e independência, nos termos da legislação interna.

Tendo em vista tais circunstâncias o CORI resolveu realizar a reunião extraordinária no dia 03/04/2025 encaminhando aviso a secretária do Presidente na própria quarta-feira, formalizando o mesmo na quinta-feira pela manhã via correio eletrônico também à secretária do Presidente, sendo este respondido no próprio corpo do correio eletrônico com assinatura do Presidente Augusto, o qual solicitou esclarecimentos sobre a reunião e colocando membros da Diretoria e Administração à disposição. Importante registrar que não recebemos ofício da Diretoria Jurídica como mencionado em nota do clube.

Cabe por bem salientar que dado início a apuração das denúncias ouvido o ex-colaborador Marcelo Munhoes e os colaboradores Sr. Lucio da arena e Vinicius do marketing esse órgão com a presença de seus membros por seu secretário encaminhou mensagem durante a própria sessão as 22:55h solicitando maiores esclarecimentos justamente para que possa ter elementos de orientação á Diretoria.

Como é de conhecimento público, cabe ao Conselho Fiscal responder o descrito em tal nota tendo em vista sua autonomia.

Em relação aos números divulgados pela Diretoria nessa mesma nota, nos resguardamos ao Direito de emissão de opinião apenas quando do fechamento das Demonstrações Financeiras, tendo em vista a possibilidade de ajustes relevantes como já mencionado no corpo do correio eletrônico encaminhado pelo Diretor Financeiro.

Outrossim no que tange a realização de RCE e outras medidas, o CORI aguarda o detalhamento dessas operações para emissão de opinião a respeito.

Por fim, lamentamos a publicidade de enfrentamento a um órgão institucional que preza pelos interesses maiores do Sport Club Corinthians Paulista, cujas atribuições e ações sempre buscaram de forma imparcial o bem de nossa Instituição com base em informações divulgadas pela imprensa sem buscar nossas informações oficialmente.

Informamos ainda que este órgão tem se empenhado e assim continuará para a realização de um trabalho técnico e imparcial visando suas atribuições estatutárias em busca do melhor ao Corinthians".

Veja, agora, o comunicado divulgado pelo clube na última sexta-feira:

"A Diretoria do Sport Club Corinthians Paulista recebeu com surpresa a matéria divulgada pelo portal Central do Timão, referente à reunião do Conselho de Orientação (CORI).

Para esclarecimento, nenhum membro da Diretoria foi convidado ou formalmente convocado para participar da referida reunião. A secretaria da presidência recebeu apenas um whatsapp informando que a reunião aconteceria, e, diante disso, a Diretoria Jurídica encaminhou um ofício solicitando a presença de alguns integrantes da gestão no local, com o objetivo de esclarecer os temas que seriam tratados. Esses representantes estiveram presentes, mas foram informados de que seriam chamados no momento oportuno. Apenas os funcionários Lúcio Blanco e Vinicius Manfredi foram convidados a participar da reunião, enquanto o diretor financeiro Pedro Silveira e seu time, demonstrando total disposição ao diálogo, permaneceram por mais de três horas e meia na sede do Clube Social, sem jamais serem chamados.

O Secretário do CORI enviou um e-mail durante a reunião, precisamente às 22:55, 4 horas após o inicio da reunião, e incluindo apenas a secretária do Presidente no e-mail. Esse mesmo e-mail foi encaminhado pelo secretário do CORI aos diretores e ao Presidente apenas depois da Matéria estar na imprensa.

Na segunda-feira anterior à reunião (31), o Diretor Financeiro Pedro Silveira enviou um e-mail com a prévia do orçamento ao presidente e ao secretário do CORI, solicitando uma reunião para quinta-feira (03), com o intuito de tratar de temas sensíveis relacionados às contingências apontadas pela auditoria. Até o momento da publicação desta nota, o e-mail não havia sido respondido.

Na própria quinta-feira (03), Pedro Silveira procurou pessoalmente o secretário do CORI, solicitando a participação na reunião. Explicou a relevância do tema e pediu apenas 15 minutos para apresentar os pontos necessários. A Diretoria Financeira permaneceu à disposição no clube, aguardando um chamado que nunca ocorreu.

O mesmo e-mail foi encaminhado aos membros do Conselho Fiscal, que prontamente responderam e agendaram uma reunião para quinta-feira (03), às 18h. Nesse encontro, realizado entre a Diretoria Financeira, o Conselho Fiscal e os auditores, foram debatidas as divergências relacionadas às contingências de 2023, bem como os elevados passivos herdados de gestões anteriores à atual, que podem impactar o balanço do exercício. A Diretoria também solicitou orientações quanto à melhor forma de apresentar o balanço de 2024 e à possível reabertura do balanço de 2023 ? tema que ainda está em análise.

Vale destacar que, conforme o Estatuto Social do Clube, compete ao Conselho Fiscal, nos termos do artigo 102, parágrafo D, "representar ao CORI sobre assuntos financeiros do Corinthians".

Embora a reunião com o Conselho Fiscal tenha sido extremamente produtiva, a Diretoria esperava a mesma abertura de diálogo com o CORI, órgão responsável por orientar a gestão vigente ? o que, infelizmente, ainda não ocorreu.

Adiantamos que o balanço de 2024 do Corinthians apresentará:

? Receita recorde na história do Clube;

? EBITDA recorde na história do Clube;

? Resultado operacional gerencial próximo de zero;

? Aumento da dívida, com impacto gerencial da atual gestão estimado em cerca de R$ 400 milhões;

? Pagamento de juros em 2024 próximo a R$ 300 milhões, relativos a dívidas de gestões anteriores;

? Reconhecimento, no balanço, de dívidas herdadas de gestões passadas que não estavam contabilizadas anteriormente.

A Diretoria ressalta que esses são dados preliminares, e que o balanço oficial e auditado será divulgado em breve.

Além disso, toda a Diretoria tem adotado medidas relevantes para reestruturar o perfil da dívida do Clube, como a adesão ao programa de Regime Centralizado de Execuções (RCE), o processo junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e a renegociação tributária em curso com a PGFN. Essas ações visam à redução e reorganização da dívida, especialmente diante de um cenário de elevação da taxa Selic, que torna sua administração ainda mais desafiadora.

É importante ressaltar que a Diretoria Executiva alertou recentemente o CORI sobre o aumento da taxa de juros e o atual perfil da dívida, solicitando que todos os órgãos colaborem na construção de soluções em prol do Corinthians.

A Diretoria reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade fiscal e a construção de um Corinthians mais forte e sustentável".