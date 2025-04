Alicia: Palmeiras ainda não achou padrão, e reservas não mantêm nível

Mesmo com a vitória diante do Sport, o Palmeiras voltou a apresentar problemas recorrentes na temporada, avaliou Alicia Klein, no UOL News.

Para a colunista, Abel Ferreira ainda não conseguiu dar um padrão de jogo para o time. Além disso, Alicia destacou que o desempenho da equipe tem caído mais do que o esperado quando os titulares não estão em campo.

O Palmeiras claramente tem uma questão que o Abel precisa resolver: ao poupar jogadores, o time cai muito de rendimento. O Giay e o Vanderlan, como laterais, têm sido muito problemáticos; o Felipe Anderson, do ponto de vista técnico, do que se esperava dele, ainda não entregou nada. E o Palmeiras só começou a render quando entraram os titulares, no segundo tempo.

E o time não encontra um padrão de jogo, cada dia joga de um jeito diferente. Jogou praticamente sem laterais no Peru, pela Libertadores, no meio da semana, com o Piquerez formando uma linha de cinco no meio-campo, e voltou a jogar com uma linha de quatro, com dois laterais, Giay e Vanderlan, contra o Sport. Então, o time não consegue se consolidar com um padrão de jogo na temporada.

Alicia Klein

