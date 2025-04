Murillo manda recado aos críticos: 'Acompanhe o que faço na Premier League'

Zagueiro do Nottingham Forest e da seleção brasileira, Murillo rebateu as críticas de torcedores pela atuação na recente derrota de 4 a 1 para a Argentina e mandou um recado ao 'povo brasileiro'.

O que aconteceu

A declaração foi dada após a derrota do Nottingham para o Aston Villa, por 2 a 1, pela Premier League. O defensor é titular absoluto do time que surpreende na temporada e ocupa o terceiro lugar na tabela, só atrás de Liverpool e Arsenal.

Eu peço que o pessoal acompanhe um pouco mais, porque a gente não consegue julgar alguém apenas por um jogo. Acho que algumas críticas devem ser um pouco mais pensadas antes de serem ditas. Creio que o pessoal tem que acompanhar um pouco mais e ver o que eu estou fazendo na Premier League, o que eu pude fazer pra chegar na seleção brasileira.

Murillo, à ESPN

Murillo foi titular da seleção brasileira contra a Argentina depois de ser reserva na vitória de 2 a 1 sobre a Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Após o time de Dorival Júnior ir para o intervalo perdendo por 3 a 1 no Monumental de Núñez, ele foi substituído por Léo Ortiz e não voltou para o segundo tempo.

O zagueiro disse que não está na seleção brasileira à toa. Ele foi convocado pela primeira vez em novembro do ano passado e fez a sua estreia pelo Brasil justamente diante da Argentina.

Quando você chega lá [na seleção brasileira] é porque você vive um bom momento. Graças a Deus vivo uma grande temporada, um grande momento, e consegui realizar um sonho que é chegar lá As pessoas precisam olhar com um pouco mais de carinho, dar uma atenção maior, assim como os torcedores do Forest, que mesmo com jogos não tão bons como o de hoje, a gente continua lutando até o final do jogo, a gente quase conseguiu o empate

Então acho que o povo brasileiro tem que olhar com um pouco mais de carinho, dar valor aos jogadores que têm. Para que essa situação que não está tão agradável no Brasil, possa se reverter e acho que juntos podemos fazer isso melhor

Cria do Corinthians, Murillo defende o Nottingham Forest desde 2023 e tem contrato até a metade de 2029. Ele já acumula 68 jogos com a camisa do time inglês, todos eles como titular, e soma um gol e duas assistências.