Ancelotti ironiza cobranças no Real Madrid: 'O cara que importa não está cansado de mim'

Nada parece abalar o técnico Carlo Ancelotti no Real Madrid. Nem a cobrança crescente por causa de tropeços recentes, como a derrota para o Valencia no Santiago Bernabéu, por 2 a 1, que fez o Barcelona abrir quatro pontos no topo do Espanhol. Em Londres para o jogo de ida das quartas da Liga dos Campeões, diante do Arsenal, nesta terça-feira, o italiano precisou responder sobre pressão e usou da ironia.

Ao ser questionado sobre pessoas que não estariam satisfeitas com seu trabalho atualmente, ele usou o presidente Florentino Pérez para se defender. "Sim, talvez muitas pessoas estejam cansadas de me ter como treinador deste time, mas o cara que importa não está cansado de mim", afirmou, sorrindo.

Na mira da seleção brasileira mais uma vez, Ancelotti já avisou que jamais pedirá para sair do Real Madrid. Ou seja, caso essa insatisfação cresça sobre o comandante, caberá a Florentino tomar uma decisão.

"Não podemos pensar nas críticas quando temos um jogo a cada três dias. Já analisamos e avaliamos a partida contra o Valencia. Agora é hora de preparar bem este jogo, que são 90 minutos importantes. Não serão decisivos, porque ainda restam outros 90 no (Santiago) Bernabéu", seguiu.

O comandante garante que é experiente o suficiente para não se abalar. "Estou focado apenas em preparar bem a partida, e achamos que fizemos isso. Enfrentamos um adversário que faz muitas coisas boas e é um time completo: pressiona bem no alto, sabe jogar em bloco baixo e é perigoso nas transições. Temos um plano de jogo claro e vamos tentar colocá-lo em prática amanhã (terça-feira). A equipe está bem fisicamente e podemos propor um jogo com intensidade", disse.

E revelou como vai tratar a fase e a eliminatória com os ingleses. "A experiência nesta competição é muito importante. O conhecimento e a vivência fazem com que não se tenha medo de jogar esse tipo de partida com muita pressão. O time está bem fisicamente e podemos propor um jogo com intensidade", acrescentou.

"A chave será a coragem, a personalidade. Significa tentar fazer o melhor e estar motivado. Um aspecto importante é executar bem o plano de jogo. É muito complicado estar 100% o tempo todo, impossível. Tivemos muitas lesões e isso dificultou ainda mais as rotações, que neste momento são mais necessárias do que nunca."

O treinador aproveitou para demonstrar que confia muito em Vini Júnior.O brasileiro desperdiçou um pênalti no fim de semana e também acabou bastante cobrado. "Não falei com ele e nem preciso. Sei perfeitamente que talvez ele pudesse ter jogado melhor contra o Valencia, mas quando sente que não fez um bom jogo, na partida seguinte costuma ir muito bem. E estou convencido de que fará uma grande atuação amanhã."