Com Pedro em campo, Flamengo inicia preparação para enfrentar o Central Córdoba pela Libertadores

Nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, o Flamengo iniciou a preparação para a partida contra o Central Córdoba (ARG), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O atacante Pedro participou da atividade normalmente e pode reforçar o time de Filipe Luís nesta quarta-feira, no Maracanã.

O camisa 9 rubro-negro está afastado dos gramados desde setembro de 2024, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante um treinamento com a Seleção Brasileira.

A sua última partida foi contra o Corinthians, no dia 1º de setembro de 2024, com direito a gol de pênalti.

Outro jogador que sofreu grave lesão no joelho na temporada passada é o lateral Viña. Porém, diferente de Pedro, o uruguaio ainda não tem seu retorno definido. Ele realizou atividades com bola no campo, separado do resto do elenco.

O Flamengo realiza o último treino antes do duelo contra o time argentino nesta terça-feira, no Ninho do Urubu, às 15h30 (de Brasília). A equipe busca defender os 100% de aproveitamento na Copa Libertadores. Na última quinta-feira, o Rubro-negro venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0, fora de casa.