São Paulo bate Corinthians de virada e volta a vencer no Brasileiro sub-20 após três rodadas

O Campeonato Brasileiro sub-20 segue a todo vapor. Na noite desta segunda-feira, o São Paulo venceu o clássico contra o Corinthians de virada, por 3 a 2, no CFA Laudo Natel, pela quinta rodada da competição da categoria. Bahia e Léo Agostinho anotaram para o Timãozinho, enquanto Nicolas, Maik e Igão viraram para o Tricolor.

Com o resultado, o São Paulo voltou a vencer no Brasileiro sub-20 após três rodadas - a equipe vinha de dois empates e uma derrota. O Tricolor chegou aos oito pontos e subiu para a quinta posição. Já o Corinthians amargou a primeira derrota na competição e chegou ao quarto jogo sem vitória. O Alvinegro segue com seis pontos e fica em 11º lugar.

Os dois times, agora, voltam a campo pela sexta rodada do Brasileiro sub-20. O São Paulo visita o Botafogo na próxima quarta-feira (16), às 15h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Já o Corinthians recebe o Atlético-MG na segunda-feira (14), às 20h, no Estádio Alfredo Schurig, a Fazendinha.

Os gols do jogo

O placar foi aberto aos 30 minutos da primeira etapa pelo Corinthians. Após sobra de bola entrada da área, Bahia ficou com ela. O garoto tirou o primeiro marcador com um toque, cortou a marcação do segundo e finalizou colocado. A bola ainda bateu no travessão antes de acabar no fundo das redes.

E aos 45 minutos, o Timãozinho marcou o segundo gol. Araújo partiu em velocidade pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para dentro da área. Sem marcação, Léo Agostinho chegou batendo de primeira e guardou mais um em Cotia.

Aos oito minutos da segunda etapa, o São Paulo diminuiu a vantagem do Corinthians. Henrique alçou bola para dentro da área e Nicolas cabeceou para o fundo das redes.

E com 19 minutos, o São Paulo teve a chance de deixar tudo igual após pênalti sofrido por Maik. O próprio lateral foi para a cobrança e converteu, empatando o jogo em 2 a 2.

Foi aos 37 minutos que o Tricolor virou o clássico e saiu com a vitória. Em sobra de bola dentro da área, Igão dominou em meio à zaga corintiana e marcou o gol do triunfo.