CBF vê "equívocos" e afasta equipes de arbitragem de Internacional x Cruzeiro e Sport x Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu afastar as equipes de arbitragem de campo e VAR responsáveis pelas partidas Internacional x Cruzeiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e Sport x Palmeiras, na Ilha do Retiro, em Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceram no último domingo.

Para punir a arbitragem, a Comissão de Arbitragem da CBF se baseou também no parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), que constatou equívocos cometidos pelos profissionais nos jogos, como divulgado em nota pela entidade.

Os responsáveis pelo jogo que terminou com a vitória do Internacional por 3 a 0 sobre o Cruzeiro foi o árbitro Marcelo de Lima Henrique, os assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira, Renan Aguiar da Costa, além do VAR Daiane Muniz e assistente de VAR Amanda Matias Masseira.

Enquanto na vitória do Palmeiras, por 2 a 1, sobre o Sport, estiveram em campo o árbitro Bruno Arleu de Araujo, os assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha, o VAR Rodrigo Nunes de Sá e assistente de VAR Diogo Carvalho Silva.

No jogo entre Inter e Cruzeiro, Marcelo de Lima Henrique expulsou Jonathan Jesus, aos 19 minutos do primeiro tempo, por derrubar Alan Patrick na entrada da área. O árbitro não foi chamado ao VAR para rever o lance. Após a partida, o time mineiro detonou a arbitragem.

Enquanto no jogo Sport x Palmeiras, Bruno Arleu de Araujo assinalou um pênalti a favor do Verdão 46 minutos do segundo tempo, quando Raphael Veiga caiu na área. O árbitro marcou em campo e também não foi chamado à cabine do VAR para rever o lance.

"Infelizmente, existem momentos de instruir, coibir e também de afastar. Neste momento, a Comissão de Arbitragem afasta para instrução as equipes das partidas em que, na visão do CCEI, houve equívocos", disse o coordenador de arbitragem da CBF Rodrigo Cintra.

De acordo com a CBF, o intuito da Comissão de Arbitragem é que, a partir do afastamento, os árbitros passem por novas instruções para não repetir os erros nas próximas partidas.

A comissão irá concentrar árbitros e assistentes da Série A antes do início da quarta rodada do Brasileirão, no Rio de Janeiro, o que, de acordo com a CBF, é uma medida prevista no projeto de profissionalização da categoria anunciado em fevereiro pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.