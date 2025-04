Hernan: jogadores debocham da CBF por decisão sobre subir na bola

Nos bastidores, jogadores do Corinthians debocharam da decisão da CBF de punir com cartão amarelo quem subir na bola, relatou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo o colunista, Memphis (que subiu na bola na final do Paulistão contra o Palmeiras) ficou bastante incomodado com a medida, tanto que se posicionou nas redes sociais.

O Memphis ficou muito incomodado e isso tudo que ele falou estava engasgado. Ele estava incomodadíssimo depois do jogo.

Essa questão tem um ponto entre os atletas que antes do jogo Corinthians x Vasco eu já estava falando com alguns e ouvi de dois jogadores importantes do Corinthians: a gente vai respeitar, óbvio, ninguém vai subir na bola, mas é ridículo, é bizarro.

Foi do tipo: pô, sério mesmo? Isso é verdade? Beleza, vamos respeitar.

André Hernan

No entendimento dos atletas, a provocação de Memphis no final do Dérbi faz parte do futebol.

O que o Memphis fez foi ganhar tempo, dar uma provocada, é uma final de campeonato, esse é o pensamento.

Ah, descambou para uma confusão dentro de campo? É parte do cenário. A boleirada pensa isso, estou falando da resenha com os jogadores.

André Hernan

