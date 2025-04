Sporting cede empate ao Braga, e Benfica vira líder isolado do Português

Pela 28ª rodada do Campeonato Português, o Sporting empatou com o Braga por 1 a 1 nesta segunda-feira, em casa. Viktor Gyokeres marcou para os mandantes, enquanto Afonso Patrão foi às redes para os visitantes.

Com o empate, o Sporting chega aos 66 pontos e deixa a liderança isolada com o Benfica, que tem 68. Já o Braga segue na quarta colocação, com 56.

As equipes voltam a campo no próximo fim de semana, pela 29ª rodada do Português. O Sporting visita o Santa Clara às 14h (de Brasília), no sábado. Já o Braga recebe o AVS no mesmo horário de domingo.

Os gols do jogo

Aos 15 minutos do primeiro tempo, Gyokeres cobrou falta diante da área. O sueco bateu rasteiro, pelo lado da barreira. O goleiro Hornicek não conseguiu chegar na bola e o Sporting saiu na frente.

Com 42 minutos da segunda etapa, Zalazar cruzou pelo lado direito. O atacante Afonso Patrão recebeu na pequena área e, com um leve desvio, conseguiu empatar para o Braga.