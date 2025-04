Vasco x Puerto Cabello: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa Sul-Americana

Nesta terça-feira, o Vasco da Gama recebe o Puerto Cabello, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Amanhã teremos a nossa primeira partida em casa, no Caldeirão de @saojanuario, pela Copa Conmebol Sudamericana ??? No CT Moacyr Barbosa, finalizamos a nossa preparação para este jogo contra o Puerto Cabello (VEN) ? ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/cg3RMcI1p6 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 7, 2025

O técnico Fábio Carille está pressionado após a derrota por 3 a 0 para o Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado negativo apagou a boa imagem deixada no triunfo sobre o Santos, na estreia do torneio nacional.

A desconfiança da torcida começou com o empate na estreia vascaína na Copa Sul-Americana. O time chegou a estar vencendo por dois gols de diferença diante do Melgar, no Peru, mas cedeu o empate por 3 a 3. A fragilidade defensiva da equipe virou uma grande preocupação com os sete gols sofridos nos últimos três jogos.

Para encarar o Puerto Cabello, Carille vai escalar sua força máxima em busca da importante vitória em casa. Após a primeira rodada do Grupo G, todas as equipes da chave estão empatadas, com um ponto.

Fundado em 2014, o Puerto Cabello vem ao Brasil sem problemas no elenco. O time é treinado pelo português Vasco Faísca, de 44 anos.

FICHA TÉCNICA



VASCO X PUERTO CABELLO

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 8 de abril de 2025



Hora: 21h30



Árbitro: Brayan Loayza (EQU)



Assistentes: Edison Vazquez (EQU) e Maurício Lozada (EQU)



VAR: Gabriel Gonzalez (EQU)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Philippe Coutinho; Garré, Vegetti e Nuno Moreira



Técnico: Fábio Carille

PUERTO CABELLO: Luis Romero; Casiani, Tony, Mbaye, Linares; Isah, Contreras, Awudu, Óscar Hernández, Padrón e Paredes



Técnico: Vasco Faísca