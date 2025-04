Fora de casa, Corinthians é derrotado pelo lanterna Fortaleza Basquete Cearense no NBB

O Corinthians tropeçou fora de casa e perdeu para o Fortaleza Basquete Cearense por 79 a 67, na noite desta segunda-feira, em Sobral, no encerramento de mais uma rodada do NBB.

Com o resultado, o Timão desperdiçou a chance de subir na classificação e segue pressionado na luta por uma vaga entre os primeiros colocados. A equipe paulista não conseguiu manter a regularidade durante o confronto e agora precisa se recuperar para não se afastar ainda mais dos líderes. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 11ª colocação.Por sua vez, o Fortaleza Basquete Cearense está na lanterna, na 18ª posição.

O próximo compromisso do Corinthians será na quinta-feira, 10, contra o Bauru, fora de casa, às 19h, em mais um duelo decisivo na reta final da primeira fase. O Fortaleza Basquete Cearense visitará o Pinheiros na mesmo quinta, às 10h, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo.

Fim de jogo. Fortaleza BC 79 ? 67 Corinthians. Lucas Cauê: 14 pontos;

Rafael Munford: 14 rebotes;

Elinho: 6 assistências. ? Matheus Amorim / FBC pic.twitter.com/EwJy6uq3v2 ? Corinthians Basquete (@corinthiansbskt) April 8, 2025

No Ginásio Dr. Plínio Pompeu, o Corinthians enfrentou um Fortaleza inspirado, que controlou a partida desde o início. Apesar de tentativas de reação, especialmente no terceiro quarto ? quando o Timão conseguiu equilibrar as ações e empatou o período em 25 a 25 ?, a equipe comandada por Flávio Espiga foi superior no geral. Os destaques do jogo ficaram por conta de Enzo, Demétrio e Dexter, que conduziram o time cearense à vitória. Restou ao Corinthians alguns momentos de brilho individual, mas sem forças para reverter o domínio adversário.

Outros resultados desta segunda-feira pelo NBB:

Minas 76 x 69 R10 Score Vasco da Gama



Unifacisa 82 x 66 Pinheiros