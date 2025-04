Corinthians fecha preparação para a Sul-Americana; veja time ensaiado por Ramón

O Corinthians está pronto para o confronto diante do América de Cali, da Colômbia. Na tarde desta segunda-feira, o elenco alvinegro finalizou a preparação para o embate. A bola rola nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

O Timão organizou uma logística diferente e viajou à Colômbia no último domingo. Dessa forma, o elenco treinou no Club Campestre de Cali. O técnico Ramón Díaz comandou um exercício tático coletivo e instruiu a equipe em diversas situações de jogo.

Raniele, André Carrillo e Yuri Alberto, que atuaram contra o Vasco no último sábado, realizaram apenas o aquecimento com o grupo. Os três fizeram trabalhos de controle de carga a parte.

Para o duelo, a comissão técnica do Corinthians ganhou duas novas baixas. O atacante Memphis Depay (trauma no tornozelo direito) e o meia Igor Coronado (trauma no ombro esquerdo) sequer viajaram com o grupo e não enfrentam o América de Cali.

O Timão também não terá outros quatro jogadores, que seguem entregues ao departamento médico. São eles: o meia Rodrigo Garro (tendinopatia patelar do joelho direito), o goleiro Hugo Souza (lesão na coxa direita), o zagueiro Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita) e o lateral Angileri (lesão muscular na coxa esquerda).

Em meio aos desfalques e ao extenso calendário, há a possibilidade de que Ramón mande a campo um time alternativo, composto em sua maioria por reservas. Contudo, a dúvida existe, uma vez que o Corinthians precisa de um resultado após estrear com derrota na Sul-Americana.

O time escalado por Ramón Díaz no treino desta segunda-feira foi o seguinte: Matheus Donelli, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, Ryan e Maycon; Romero, Héctor Hernández e Talles Magno. Assim, a tendência é que a escalação siga o mesmo padrão.

O Corinthians iniciou a Sul-Americana com o pé esquerdo ao ser derrotado pelo Huracán, da Argentina, na Neo Química Arena. O Alvinegro ocupa a terceira posição do Grupo C e ainda não pontos. No torneio, apenas o líder da chave vai direto ao mata-mata, enquanto o segundo disputa um playoff contra um dos terceiros colocados vindos da Libertadores.