Brasil faz primeiros treinos em Ostrava para jogos dos Qualifiers da Billie Jean King Cup

O Brasil iniciou, nesta segunda-feira, a preparação para os Qualifiers da Billie Jean King Cup. A equipe realizou os primeiros treinos em Ostrava, na República Tcheca, onde irá enfrentar o time local e a Espanha pelo Grupo B da competição. As partidas está marcadas para os dias 10 e 11 de abril, respectivamente.

ONDE ASSISTIR



Os confrontos terão transmissão ao vivo por ESPN e Disney+, a partir das 10h (de Brasília).

Participaram dos treinamentos quatro das cinco atletas convocadas: Bia Haddad Maia, Luiza Fullana, Luisa Stefani e Ana Candiotto. Laura Pigossi foi finalista de duplas do WTA 250 de Bogotá, no último domingo, e deve integrar a equipe nesta terça-feira.

Em seu primeiro treino na quadra rápida da RT Torax, Bia Maia, principal jogadora do Brasil, elogiou a estrutura e se mostrou adaptada às atividades em solo tcheco.

"A primeira impressão da quadra e das condições são boas. Chegamos ontem de viagem, mas me senti bem no treino. Além disso, todas estão com muita energia para nos prepararmos da melhor forma para os duelos", afirmou a tenista.

Para o capitão Luiz Peniza, o primeiro dia de treinos é sempre importante na preparação. "A cada semana, as atletas estão em ambientes diferentes e, quanto antes estiverem habituadas, melhor. Tivemos um bom dia de trabalho e elas se adaptaram bem. As expectativas são bastante positivas para o confronto, mas ainda temos dois dias de preparação pela frente que irão servir para a gente melhorar", afirmou.